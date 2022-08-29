  • 33°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 15:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【環保工業】日本發展稀有金屬回收　料2030年處理量倍增

商業 14:55 2022/08/29

分享：

分享：

日本政府計劃增加從廢棄電子產品回收金屬，至2030年達到目前一倍。(法新社圖片)

日本致力推動環保再造技術，東京奧運的獎牌便採用回收金屬成份，日本政府環境省表示會增加從廢棄電子產品回收金屬的目標，至2030年達到目前一倍，並增加海外輸入、提鍊回收的金屬將用於製作電動車輛、風力、太陽能發電裝置等，實現零碳社會。相信亦可控制有關金屬的採購成本。

【遊戲零售】任天堂Switch OLED特別版開賣　玩家有追捧惟遊戲店嘆缺貨

回收的金屬包括：鋰、鎳、鈷等稀有金屬，另有銅、亞鉛等，日本的製造業對上述的金屬大部分皆要進口解決，而常用在電子產品如手機、電腦等的電路板。日本政府環境省希望能在廢棄零件中提取循環再用。

具體推動措施包括：擴大從海外入口的廢棄電路板等，特別是經濟發展迅速的亞洲各國，電子機械汰換拋棄不當造成環境污染，與欠缺有效回收再造技術的國家合作確保輸入，對日本國內的回收業者提供資助，改善廢電路板的粉碎及篩選裝置等。

據近期日本政府環境省發表的「循環經濟工程表」顯示，於國內製鍊所處理的廢棄電路板在20年有約21萬公噸，目標在30年增至42萬公噸，並23年度的處理預算費用達到十數億日圓。

【759阿信屋】新品牌咖啡店「759blend」開業　灣仔店中店兼售咖啡、藝術茶

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【遊戲零售】任天堂Switch OLED特別版開賣　玩家有追捧惟遊戲店嘆缺貨
2022/08/26
【遊戲零售】任天堂Switch OLED特別版開賣　玩家有追捧惟遊戲店嘆缺貨
【快餐業】麥當勞推「新世代Big Mac」　經典口味升級
2022/08/26
【快餐業】麥當勞推「新世代Big Mac」　經典口味升級
【759阿信屋】新品牌咖啡店「759blend」開業　灣仔店中店兼售咖啡、藝術茶
2022/08/26
【759阿信屋】新品牌咖啡店「759blend」開業　灣仔店中店兼售咖啡、藝術茶
【收緊防疫】疫情收緊宴會入座　食肆憂中秋旺季再受挫
今日
【收緊防疫】疫情收緊宴會入座　食肆憂中秋旺季再受挫

你可能感興趣

【遊戲零售】任天堂Switch OLED特別版開賣　玩家有追捧惟遊戲店嘆缺貨
18:32 2022/08/26
【遊戲零售】任天堂Switch OLED特別版開賣　玩家有追捧惟遊戲店嘆缺貨
【快餐業】麥當勞推「新世代Big Mac」　經典口味升級
18:17 2022/08/26
【快餐業】麥當勞推「新世代Big Mac」　經典口味升級
【759阿信屋】新品牌咖啡店「759blend」開業　灣仔店中店兼售咖啡、藝術茶
19:04 2022/08/26
【759阿信屋】新品牌咖啡店「759blend」開業　灣仔店中店兼售咖啡、藝術茶
產品回收 污染 日本

下一篇文章

【收緊防疫】疫情收緊宴會入座　食肆憂中秋旺季再受挫
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【快餐業】麥當勞推「新世代Big Mac」　經典口味升級
【快餐業】麥當勞推「新世代Big Mac」　經典口味升級
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】第二期消費券8月發放　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【好想去旅行】新加坡、日本擬放寬入境要求　為何未能刺激港人外遊意欲？
【好想去旅行】新加坡、日本擬放寬入境要求　為何未能刺激港人外遊意欲？
【759阿信屋】新品牌咖啡店「759blend」開業　灣仔店中店兼售咖啡、藝術茶
【759阿信屋】新品牌咖啡店「759blend」開業　灣仔店中店兼售咖啡、藝術茶
Sun Life 永明冠名贊助Minions Run 香港站2022　跑手亦可捐款
Sun Life 永明冠名贊助Minions Run 香港站2022　跑手亦可捐款
【遊戲零售】任天堂Switch OLED特別版開賣　玩家有追捧惟遊戲店嘆缺貨
【遊戲零售】任天堂Switch OLED特別版開賣　玩家有追捧惟遊戲店嘆缺貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款