【環保工業】日本發展稀有金屬回收　料2030年處理量倍增

▲ 日本政府計劃增加從廢棄電子產品回收金屬，至2030年達到目前一倍。(法新社圖片)

日本致力推動環保再造技術，東京奧運的獎牌便採用回收金屬成份，日本政府環境省表示會增加從廢棄電子產品回收金屬的目標，至2030年達到目前一倍，並增加海外輸入、提鍊回收的金屬將用於製作電動車輛、風力、太陽能發電裝置等，實現零碳社會。相信亦可控制有關金屬的採購成本。

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回收的金屬包括：鋰、鎳、鈷等稀有金屬，另有銅、亞鉛等，日本的製造業對上述的金屬大部分皆要進口解決，而常用在電子產品如手機、電腦等的電路板。日本政府環境省希望能在廢棄零件中提取循環再用。

具體推動措施包括：擴大從海外入口的廢棄電路板等，特別是經濟發展迅速的亞洲各國，電子機械汰換拋棄不當造成環境污染，與欠缺有效回收再造技術的國家合作確保輸入，對日本國內的回收業者提供資助，改善廢電路板的粉碎及篩選裝置等。

據近期日本政府環境省發表的「循環經濟工程表」顯示，於國內製鍊所處理的廢棄電路板在20年有約21萬公噸，目標在30年增至42萬公噸，並23年度的處理預算費用達到十數億日圓。

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責任編輯:王浩賢