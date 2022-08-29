外媒揭俄國家情報機構用美人計 派特工接近北約官員多年

外國調查網站Bellingcat與多間外媒聯合披露，一名俄羅斯女特工以假身份在意大利拿坡里開設珠寶商店，多年以來成功結識數十名北約及美國軍方官員，為俄羅斯套取北約機密信息。報道指，女子2018年返回俄羅斯，積極參與親政府活動。

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Bellingcat與多間外媒聯合調查後，披露一名俄羅斯國家軍方情報機構GRU成員、俄軍官女兒科洛博娃（Olga Kolobova），於2006年起化名為里維拉（Maria Adela Kuhfeldt Rivera），為GRU從事間諜活動。里維拉自稱父親是德國人、母親是秘魯人，在秘魯出生，但被棄養於莫斯科，由俄羅斯養父母撫養成人。

里維拉2010年先後移居馬耳他及羅馬，期間結識前Cosmopolitan雜誌編輯Marcelle D'Argy Smith，再飛往巴黎註冊商標及開設珠寶公司。她於2012年返回意大利，下嫁一名有俄羅斯與厄瓜多爾雙重國籍的男子，但丈夫一年後神秘去世。

里維拉最終定居意大利拿坡里（Naples）、在北約聯合部隊司令部附近開設珠寶店，長年以珠寶商人及名媛身份在當地打響名堂，2015年更擔任由北約官員創立的慈善組織「The Lions Club」秘書，積極舉辦活動。

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報道指，里維拉透過國際獅子會（International Lions Club）與數十名北約官員建立緊密關係，甚至有美國海軍成員被她迷倒。里維拉多次參與北約年度舞會、籌款晚宴及與美國海軍陸戰隊有關的活動，更屢次拜訪北約官員私人住宅。

據悉，美國海軍歐洲-非洲聯合部隊（U.S.Naval Forces Europe-Africa）督察長Sheila Bryant期間有懷疑里維拉身份，並強調從來無與她分享任何政治或機密軍事信息。

里維拉於2018年突然離開意大利並返回俄羅斯。她其後在Facebook發文指，自己身患癌症，正接受化療，斷絕與歐洲友人的聯繫。外媒估計她被GRU召回莫斯科，結束長達十多年的間諜任務。

Bellingcat稱，真名科洛博娃的她現時積極參與親政府組織活動，至今沒有離開過俄羅斯。報道稱，歐洲及美國特工組織根本甚至不知科洛博娃的存在，所以她才能順利返回祖國。

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責任編輯：郭麗明