英最大航母服役不足3年 機件故障延後去美國演習

英國耗資30億英鎊（約274.6億港元），打造皇家海軍最大航空母艦威爾斯親王號。航母服役不足3年，近日便因機件故障被迫暫停航行，前往美國參與演習的行程只能延後。有消息人士透露，航母螺旋槳推動軸嚴重受損。

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英國皇家海軍發言人確認，威爾斯親王號（HMS Prince of Wales）近日在英格蘭南部海域航行時出現機件故障，需要緊急在懷特島（Isle of Wright）對開東南海域錨定，等候進一步調查。

多間英國軍事雜誌引述消息人士，指威爾斯親王號的機件故障是螺旋槳推動軸受損。現階段未能估計損毀程度，軍方已派潛水員檢查。

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威爾斯親王號原定於上周五（26日）起程，航行逾5600公里前往美國參與北美及加勒比海區域的軍事演習，但因技術問題已押後一日。今次機件故障後，美國行需要再次延後。不過，海軍據報將如期舉行演習。

威爾斯親王號為英國史上最大型航母，排水量達6.5萬噸，屬伊莉莎白女王級航空母艦（Queen Elizabeth-class）。威爾斯親王號可搭載36部F35-B二型戰鬥機，艦上武器系統每分鐘可發射3,000發彈藥。

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責任編輯：吳漢培