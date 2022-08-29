【俄烏戰爭】再有西方企業退出　Dell宣布停止俄羅斯所有業務

▲ 據《路透社》報道，美國電腦品牌戴爾（Dell）日前宣布，在8月中旬關閉在俄羅斯的辦公室，全面停止所有在俄羅斯業務，而Dell在較早前已暫停於俄羅斯及烏克蘭的銷售業務。

自俄烏戰爭爆發後，不少大型企業宣佈退出俄羅斯業務，如麥當勞、星巴克及Nike等。據《路透社》報道，美國電腦品牌戴爾（Dell）日前宣布，在8月中旬關閉在俄羅斯的辦公室，全面停止所有在俄羅斯業務，而Dell在較早前已暫停於俄羅斯及烏克蘭的銷售業務。

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報道指，Dell為俄羅斯重要的伺服器供應商，自俄羅斯在2月向烏克蘭發動入侵以來，Dell已經與其他公司一起縮減業務；而公司在2月時暫停了在俄羅斯及烏克蘭的銷售活動，表示需要觀察局勢才決定下一步行動。

Dell發言人Mike Siemienas表示，公司在8 月中旬關閉了俄羅斯的辦公室，並停止所有在當地的業務。早在2月，公司決定不在俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭的頓涅茨克和盧甘斯克地區進行銷售、支援服務等。

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俄羅斯工業部則表示，Dell全面退出當地市場後，許多在俄工作的研究人員和工程師已經獲得新的工作機會。

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責任編輯：廖淑瑩

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