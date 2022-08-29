  • 33°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 15:48
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】再有西方企業退出　Dell宣布停止俄羅斯所有業務

科技 15:10 2022/08/29

分享：

分享：

據《路透社》報道，美國電腦品牌戴爾（Dell）日前宣布，在8月中旬關閉在俄羅斯的辦公室，全面停止所有在俄羅斯業務，而Dell在較早前已暫停於俄羅斯及烏克蘭的銷售業務。

自俄烏戰爭爆發後，不少大型企業宣佈退出俄羅斯業務，如麥當勞、星巴克及Nike等。據《路透社》報道，美國電腦品牌戴爾（Dell）日前宣布，在8月中旬關閉在俄羅斯的辦公室，全面停止所有在俄羅斯業務，而Dell在較早前已暫停於俄羅斯及烏克蘭的銷售業務。

【網絡安全】上半年勒索軟件攻擊猖獗 激增至每月逾120萬次

報道指，Dell為俄羅斯重要的伺服器供應商，自俄羅斯在2月向烏克蘭發動入侵以來，Dell已經與其他公司一起縮減業務；而公司在2月時暫停了在俄羅斯及烏克蘭的銷售活動，表示需要觀察局勢才決定下一步行動。

Dell發言人Mike Siemienas表示，公司在8 月中旬關閉了俄羅斯的辦公室，並停止所有在當地的業務。早在2月，公司決定不在俄羅斯、白俄羅斯和烏克蘭的頓涅茨克和盧甘斯克地區進行銷售、支援服務等。

【加密貨幣】幣安高層成黑客目標 冒充身份進行詐騙

俄羅斯工業部則表示，Dell全面退出當地市場後，許多在俄工作的研究人員和工程師已經獲得新的工作機會。

【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號 於Facebook、Twitter散播親美言論

責任編輯：廖淑瑩

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：


 

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】Google Play Games香港測試版全面開放　Windows電腦可玩逾40款手機遊戲
2022/08/26
【機迷熱話】Google Play Games香港測試版全面開放　Windows電腦可玩逾40款手機遊戲
【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變
2022/08/26
【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變

你可能感興趣

【機迷熱話】Google Play Games香港測試版全面開放　Windows電腦可玩逾40款手機遊戲
13:00 2022/08/26
【機迷熱話】Google Play Games香港測試版全面開放　Windows電腦可玩逾40款手機遊戲
【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變
18:00 2022/08/26
【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變
科技產品 戰爭 烏克蘭 俄羅斯 美國

下一篇文章

【蘋果動向】傳iPhone 14 Pro「剪瀏海」　新專利文件曝光
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變
【PS5加價】無視Sony加價　微軟：Xbox Series X/S定價不變
【用戶私隱】Google被揭收集39種私隱數據　多蘋果逾2倍
【用戶私隱】Google被揭收集39種私隱數據　多蘋果逾2倍
【科技一周回顧】Sony上調PS5售價　Facebook漏洞致藝人專頁遭洗版
【科技一周回顧】Sony上調PS5售價　Facebook漏洞致藝人專頁遭洗版
【智能手錶】全球智能手錶市佔率大洗牌　Fitbit跌出頭8位
【智能手錶】全球智能手錶市佔率大洗牌　Fitbit跌出頭8位
【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論
【政治宣傳】美國政府被揭用AI假帳號　於Facebook、Twitter散播親美言論
【串流平台】Netflix廣告方案料年底推出　收費計劃曝光
【串流平台】Netflix廣告方案料年底推出　收費計劃曝光
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款