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騰訊700短炒攻略　上望、止蝕價位一覽

股市 14:35 2022/08/29

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騰訊 （00700） 上周公布業績後啟動回購，股價重回10天綫、20天綫之上。今早低開後跌幅持續收窄，現跌不足0.5%，現報322.8元。獨立股評人譚智樂（Arnold）指出騰訊操作方法與阿里巴巴 （09988） 類近，「以10元博10元」短綫以上周四底部310元止蝕，上望330元。足本分析→【按此】

*大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇《開市追揸沽》*

責任編輯：袁曉聰

欄名 : 3分鐘睇股

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