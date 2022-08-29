騰訊700短炒攻略 上望、止蝕價位一覽 股市 14:35 2022/08/29 分享： 分享： 騰訊 （00700） 上周公布業績後啟動回購，股價重回10天綫、20天綫之上。今早低開後跌幅持續收窄，現跌不足0.5%，現報322.8元。獨立股評人譚智樂（Arnold）指出騰訊操作方法與阿里巴巴 （09988） 類近，「以10元博10元」短綫以上周四底部310元止蝕，上望330元。足本分析→【按此】 *大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇《開市追揸沽》* 責任編輯：袁曉聰 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 今日 阿里巴巴9988目標價 現價短炒上望、止蝕多少？ 美團3690績後部署 短線、中長線策略部署一覽 今日 美團3690績後部署 短線、中長線策略部署一覽 大市會否東升西降？譚智樂分析機會多大＋恒指反彈目標 今日 大市會否東升西降？譚智樂分析機會多大＋恒指反彈目標 美金為何這麼強勢？外滙專家：3大對手貨幣「唔爭氣」 2022/08/27 美金為何這麼強勢？外滙專家：3大對手貨幣「唔爭氣」 趁低吸納英鎊、日圓宜等等？外滙專家話你知點解 2022/08/27 趁低吸納英鎊、日圓宜等等？外滙專家話你知點解 港股 個股分析 止蝕 騰訊 騰訊控股（00700）