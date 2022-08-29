【體育用品股】特步：重點拓展童裝業務　國策釀新賽道

▲ 特步：重點拓展童裝業務 國策釀新賽道

特步 （01368） 旗下特步兒童增長強勁，上半年收入按年升84%至7.2億元（人民幣，下同），首席財務官楊鷺彬稱，兒童市場競爭激烈，但國策帶來新的細分賽道，特步將重點發展，預期今年在兒童業務的收入達13至15億，有信心超額完成。

攻中童及大童的功能性產品

內地體育堂時數上升，首席財務官楊鷺彬接受訪問時指，體育已成為第三重要的科目，也要考試，家長會特別重視，特步會主力專注於中童及大童的功能性產品。同時，兒童市場不如成人集中，行業龍頭市佔約10%，故特步贊助體育賽事擴展校園社群，以搶佔更多市場份額，故未來在研發及推廣上的投資比例會更多，至少投入過億元。

不過，特步兒童的毛利率較成人低7至8個百分點，處約35%，因為鞋類產品平均售價約200至300元，較成人產品低。截至6月底止，特步兒童在內地的銷售點數目達1,480個。楊鷺彬指，過去童裝品牌為店中店，現時則佔40%，其餘60%為獨立店。

內地疫情反覆，馬拉松賽事大減，因此，特步加強走入社區，各跑步俱樂部會定期舉辦活動，會員亦有優先試穿新產品等不同福利，以維持用戶黏性。楊鷺彬指，內地處消費下沉的趨勢，市場追求更高性價比的產品，又指現時國產產品的功能性不遜於國際品牌，但價格平一半或更多。

專注提升店效 先做好國內市場

他又指，現時會專注提升店效，例如300至400平方米的旗艦店設有電商團隊，透過抖音及小紅書等進行針對地區銷售，加上小店換大店的策略，即使店舖數目增長不算快，集團銷售仍快速增長。另外，特步在海外市場約有50間店，位於越南、印度及中東等地，楊鷺彬指，由於資源有限，會先做好國內市場，因增長過於強勁。

新品牌方面，楊鷺彬指，發展好於生意計劃，有國際品牌經營商除了與特步合作外，也有意代理公司旗下經營的國際品牌。

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記者：袁諾曦