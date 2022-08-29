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【英揆之爭】卓慧思或升免繳稅入息額 料減5%增值稅

環球社會熱點 13:55 2022/08/29

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英國通貨膨脹急速上升，即將出爐的新任首相被寄望推出措施抑壓。被認為是繼任大熱的現任外相卓慧思據報或會降低5%增值稅（VAT），並同時提高薪俸稅免繳稅入息額。卓慧思被指已和幕僚討論相關計劃，措施屬紓緩生活成本壓力的一部分。

英國通脹危機升溫 工會料掀起罷工潮爭加薪 【下一頁】

英媒《星期日電訊報》（Sunday Telegraph）引述消息人士報道，卓慧思（Liz Truss）已和團隊商討，將增值稅降低5個百分點是否可行，但保守黨不會在9月5日新任首相正式出爐前，公布相關決定。

據報英國財政部亦按前首相白高敦（Gordon Brown）於2008年應對金融危機的政策為藍本，擬定一系列措施應對能源價格飆升，相關措施屬紓緩生活成本壓力的一部分，料英國政府將因此損失300億英鎊（約2,743.8億港元）收入。

前財相辛偉誠（Rishi Sunak）去年為支付因抗疫而造成巨額費用，宣布凍結薪俸稅免繳稅入息額4年。此舉估計每年可為英國庫房帶來81億英鎊（約740.8億港元）收入，當時英國通脹率仍低於2%。英媒《每日郵報》亦引述卓慧思身邊高層人士報道，如她上任一定會結束上述政策。

英民眾年薪逾40萬或仍需資助 財相稱籲配給能源慳錢 【下一頁】

消息人士指現時英國通脹率已達10.1%，民眾生活成本亦正飆升，繼續維持免繳稅入息額將令民眾繳納更大比例的稅款。外界普遍認為減稅是為避免經濟衰退，卓慧思周日接受《每日郵報》訪問時表示，已有明確計劃帶領英國度過難關，並堅持經濟衰退並非不可避免。

英國經濟學家Patrick Minford表示，目前經濟危機正令英國家庭減少消費，且或導致經濟衰退，財政部設法阻止十分重要，故削減增值稅及薪俸稅具有意義。但有其他卓慧思盟友卻批評，削減增值稅缺乏針對性，無助幫助低下階層。

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責任編輯：李俊儀

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