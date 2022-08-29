【特朗普社交平台】Truth Social疑陷財務危機　拖欠網站代管費用

▲ 最近有外媒報道，Truth Social被指控拖欠網站代管費用已半年，金額高達160萬美元（約1,255萬港元）。

美國前總統特朗普（Donald Trump）受到Facebook、Twitter等社交平台封鎖後，於去年宣佈創立自家社交平台Truth Social，並已在今年首季推出。最近有外媒報道，Truth Social被指控拖欠網站代管費用已半年，金額高達160萬美元（約1,255萬港元）。

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《Fox Business》引述知情人士的消息指，網站託管公司RightForge在去年十月與TRUTH Social簽訂合約；而根據合約規範，TRUTH Social需向RightForge每月支付該社交平台網站託管的服務費用。但TRUTH Social只支付三次費用後就暫停付款，而自今年三月至今所拖欠的費用達到160萬美元。報道表示，RightForge有意採取法律行動向TRUTH Social追討拖欠的款項。

對此，《Fox Business》向TRUTH Social查詢相關事情，但平台發言人拒絕就事件作出回應。

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責任編輯：廖淑瑩

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