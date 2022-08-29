法球星舉報被勒索逾億元 親兄為主謀之一

法國球星普巴近年在英超球會曼聯過得不順利，重返意甲班霸祖雲達斯尋求翻身。有消息指出，普巴近日向法國警方舉報，曾被親哥哥勒索約1,300萬歐元萬英鎊，警方已展開調查。但兄長指控普巴講大話，意圖以入獄阻止自己爆料。

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英國每日郵報引述消息人士，指29歲中場普巴（Paul Pogba）向法國警方舉報，今年3月於曾被兩名武裝人員脅持。兩人聲稱已秘密保護普巴長達13年，要求獲得1,300萬歐元（約1.01億港元）。

普巴聲稱，勒索由兄長Mathias及友人策劃，並已持續威脅他超過4個月。普巴指兩人持突擊步槍脅迫他到巴黎市郊的一所公寓內，指控自己成為職業球員後未有在財務上幫助他們。但普巴表明，與兒時友人仍關係密切，不時金錢援助友人。

法國媒體報稱，當地警方已把Mathias及多名友人列為疑犯，並就事件展開調查。但Mathias否認涉事，並指曾經懷疑弟弟打算徹底為滅聲送自己入獄，想不到猜想成真。

Mathias上周六（27日）曾在社交網站Twitter發布新影片，聲稱將會大爆料，讓大眾自行評價普巴是否一名可信及被尊重的球員，值得為祖雲達斯（Juventus）及法國國家隊效力。影片公布後一日，便傳出勒索事件。

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普巴亦有向調查人員供稱，Mathias片中提及關於另一名法國球星麥巴比（Kylian Mbappe）的事件亦是試圖打擊自己的陰謀。他指Mathias與同伙意圖誣蔑自己，曾尋人詛咒麥巴比。

普巴母親兼代表律師Yeo Moriba及經理人Pimenta亦有回應Mathias的爆料宣言，指對方的發言並不令人意外，指控Mathias曾經威脅及有組織勒索普巴。

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責任編輯：吳漢培