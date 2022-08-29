▲ 【英國經濟】高盛料英國第四季步入衰退、大削明年經濟預測 最壞情況2023年經濟收縮3.4%

英國能源價格急升下，高盛經濟師大幅調低英國今年增長預測，預期英國第四季會步入衰退，而通脹急升將削弱消費者的購買能力，最新估計英國明年中經濟負增長1%，2023年全年經濟收縮0.6%，較原先預期的增長1.1%，大幅調低經濟增長預測。英國能源帳單將於10月調高80%至平均3549英鎊，令市場關注英國的生活成本壓力，而歐洲能源危機惡化，亦導致實質消費明顯減少。

英國明年實質消費將跌1.4%

英倫銀行早前大手加息，並預警經濟在高通張下，將會步入衰退。高盛預計，英國家庭儲蓄率將於明年第二季跌至3.5%的歷史新低，而明年實質可支配收入跌2.9%，實質消費將跌1.4%。

「衰退情況仍難以改善英倫銀行進一步加息的可能，預期英倫銀行9月加息0.5厘，11月及12月分別加息0.25厘，且有調高加息幅度的可能。」

高盛稱，氣價或會在高位持續一段長時間，英國家庭可能要動用其儲蓄，以減輕生活負擔，而政府額外的財政刺激措施規模亦可能較預期中小，這或導致英國有機會步入一個較嚴重及持久的衰退。

該行基本預測是英國衰退在政府財政支援下相若溫和，市民有額外的儲蓄可使用，而且勞工市場仍然強勁。若最壞情況，英國明年經濟有可能收縮3.4%。

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編輯：陳韻妍