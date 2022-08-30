【美股期貨】油氣價格急跌　美滙回軟　納指期貨升1.2%（不斷更新）

油氣價格下跌，美滙指數繼續回軟，跌0.4%，歐美股市造好，歐股約升1%，道指期貨升200點，納指期貨升1.1%，紐約期油及布蘭特期油跌3%，歐洲天然氣期貨再下跌。

北溪管道今晚停供氣，維修3天。

美國今日將會公布6月FHFA房價指數、6月S&P/CS20城市房價指數、8月諮商會消費者信心、7月JOLTs職位空缺數。

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即市走勢︰

【19：20】油氣價格下跌，美滙指數繼續回軟，跌0.4%，歐美股市造好，歐股約升1%，道指期貨升200點，納指期貨升1.1%，紐約期油及布蘭特期油跌3%，歐洲天然氣期貨再下跌。

【18：40】道指期貨升241點，報32316，納指期貨升1.2%。

【12：11】道指期貨升68點，報32143點；標指期貨升10點，報4041點；納指期貨升33點或0.3%，報12526點。

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【09：58】【META】Facebook和Instagram正式接入電子錢包 用戶可發布數字藏品NFT

【08：56】【儲局官員】鮑威爾放鷹後美股大挫 卡什卡利︰高興看到市場反應、投資者已接收到堅決抗通脹信號

==以下8月29日（周一）股市==

環球股市憂慮美國聯儲局取態偏鷹，紛現震盪 ； 歐洲發電憂慮緩和，天然氣期貨價格急瀉兩成，歐元反彈0.3%，美滙指數相對回順，至低於109水平 ； 道指早段再跌超過300點，午市跌幅收窄，收市仍反覆挫逾180點。美國10年期債息升破3.1厘。

道指收市跌184點，報32098點；標指跌27點，報4030點；納指跌124點或1.02%，報12017點。石油股逆市上揚，埃克森美孚漲2.3%。

即睇美股收市：

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歐盟制裁俄羅斯，俄近期大幅減少輸歐的天然氣，引發歐洲天然氣價格暴漲，歐洲家庭的能源開支急升。德國預告天然氣儲氣量於9月可提早達到85%的目標後，投資者獲利回吐，歐洲天然氣期貨一度急瀉兩成，刺激歐元回升。

不過，事態發展仍看俄羅斯維修北溪管道後恢復供氣情況 ； 比利時呼籲歐洲設立天然氣價格上限及尋求新供應來源，否則歐洲未來5年至10年的冬季，將出現可怕場面。奥地利對上述提議表示支持。



市場正評估通脹風險與經濟放緩的威脅，央行的激進加息可能加劇經濟放緩。歐央行官員警告稱，即使付出經濟衰退的代價，歐央也必須繼續加息以遏制通脹 ；部分更提出在9月會議上，史無前例加息75個基點的可能性。歐股收市跌0.8%，科技板塊受壓。

美國8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為-12.9，稍低於市場預期-12.7，前值為-22.6。

美國聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點。

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重點新聞：

【美股一周前瞻】就業報告來襲 專家：美國明年底前或再加息3厘 8月失業率料按年升3.5%（附數據表）

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹 警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦

即市走勢︰

【22：42】道指跌266點，納指仍跌1%

【22：00】道指跌208點 納指跌0.6%

【21：30】美股開市後偏軟，道指跌264點，納指期貨跌1%。

【21：15】美股開市前，道指期貨仍跌237點，納指期貨跌1.1%。

【20：17】美股期貨下跌，道指期貨跌逾251點，納指期貨跌1.1%。

【20：07】【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣 炒家速逃急獲利 天然氣期貨跌兩成

【19：45】道指期貨跌276點，報31987點，納指期貨跌1.2%，報12464點。

【12：53】【英國經濟】高盛料英國第四季步入衰退、大削明年經濟預測 最壞情況2023年經濟收縮3.4%

【12：42】亞洲時段，美股期貨未止跌，道指期貨跌224點，報32039點，納指期貨跌1.2%，報12466點。

【12：30】比特幣再跌3.7%，報19660美元，創逾一個月低。以太坊跌7%，報1429.5美元，創一個月低。

【12：11】【大行看法】安本：未來兩年主要經濟體將陷入衰退 料歐洲最先 股市仍未反映

【12：07】【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹美元升至20年高位 日圓兌港元回落至5.7水平、英鎊見兩年半低

【09：57】【TikTok】TikTok據報對其美國廣告部門進行裁員和重組

【06：46】【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉 美滙指數會升幾多？ 亞股開市恐受考驗

【06：00】上周五美股大跌，道指瀉1008點或3.03%，報32283點；標指跌141點或3.37%，報4057點；納指跌497點或3.94%，報12141點。​

大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇【開市追揸沽】

編輯：姚卓然