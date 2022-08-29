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【美股期貨】歐元反彈美滙穩　道指期貨跌251點（不斷更新）

股市 20:18 2022/08/29

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歐洲發電憂慮緩和，天然氣期貨價格急瀉兩成，歐元反彈0.2%，美滙指數相對回順，至低於109水平，有利股市紓壓，不過，事態發展仍看俄羅斯維修北溪管道後恢復供氣情況。

美股期貨下跌，道指期貨跌251點，納指期貨跌1.1%。

美國聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

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重點新聞：

【美股一周前瞻】就業報告來襲　專家：美國明年底前或再加息3厘　8月失業率料按年升3.5%（附數據表）

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦

即市走勢︰

【20：17】美股期貨下跌，道指期貨跌逾251點，納指期貨跌1.1%。

【20：07】【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成

【19：45】道指期貨跌276點，報31987點，納指期貨跌1.2%，報12464點。

【12：53】【英國經濟】高盛料英國第四季步入衰退、大削明年經濟預測　最壞情況2023年經濟收縮3.4%

【12：42】亞洲時段，美股期貨未止跌，道指期貨跌224點，報32039點，納指期貨跌1.2%，報12466點。

【12：30】比特幣再跌3.7%，報19660美元，創逾一個月低。以太坊跌7%，報1429.5美元，創一個月低。

【12：11】【大行看法】安本：未來兩年主要經濟體將陷入衰退　料歐洲最先　股市仍未反映

【12：07】【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹美元升至20年高位　日圓兌港元回落至5.7水平、英鎊見兩年半低

【09：57】【TikTok】TikTok據報對其美國廣告部門進行裁員和重組

【06：46】【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗

【06：00】上周五美股大跌，道指瀉1008點或3.03%，報32283點；標指跌141點或3.37%，報4057點；納指跌497點或3.94%，報12141點。

即睇美股收市︰

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大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇【開市追揸沽】

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

美股 期貨 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 比特幣 鮑威爾 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

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【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成
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