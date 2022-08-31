【美股市況】3年期美債息曾升穿3.5厘　美滙突破109 道指跌326點 納指跌逾1.4%（不斷更新）

美國消費信心超預期，8月諮商會消費者信心103.2，超預期的97.9，進一步支持美國有狂加息的空間，令美滙指數急升，再突破109關，美國債息急升，3年期美債息曾升穿3.5厘，10年期美債息報3.14厘。

路透社報道，台灣的軍方對一架中國無人機鳴槍示警，亞洲貨幣包括日圓亦下跌。

道指高開後倒跌，一度跌451點或1.4%，納指曾跌逾1.6%，紐約期油及布蘭特期油曾挫6.6%及7.2%，布蘭特期油跌穿每桶100美元，紐油亦跌至90美元關口，歐洲天然氣期貨再下跌。

本港時間今晨1時7分，道指跌271點或0.85%，報31827點；納指跌162點或1.36%，報11854點；標指跌1.1%，報3985點。

美國亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)表示，通脹數據放緩可能會促使他支持放慢升息步伐，聯儲局有理由不需要單次加息0.75厘。

博斯蒂克周二在該行網站發佈文章稱，未來的數據如果清楚表明通脹已經開始放緩，可能使聯儲局有理由將加息幅度，從前幾次的75基點有所下調，必須看看經濟數據的表現。

歐洲央行管委米勒表示，現時通脹率高企，歐洲央行下周應當討論單次加息75個基點的可能性。歐洲央行管委斯圖納拉斯則指，通脹將在2023年逐漸下降，預期通脹將在2024年向目標靠攏，需求放緩將緩解通貨膨脹；在利率問題上必須採取逐步的措施。

歐央另一名管委內格爾指，歐洲央行不應該因擔心經濟衰退而推遲加息，提前加息可以降低經濟陷入痛苦低迷的風險，而更大幅度的加息會降低預期失去錨定的風險，目前還沒有脫錨。

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國6月樓價按月上升0.1%，為2020年5月以來最低增幅，亦低於預期升0.8%，前值升1.4%。

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即市走勢︰

【02：32】紐約10月原油期貨收跌5.37美元，跌幅5.54%，報91.64美元。

【02：22】美股三大指數跌幅擴大，道指跌326點或1.02%，報31772點；納指跌175點或1.46%，報11842點；標指跌1.18%，報3983點。

【02：10】高盛警告稱，如果天然氣價格在未來幾個月持續走高，明年1月，英國將被迫將能源價格上限再度上調80%，這將會把通脹率推高到22.4%，並使得英國的國內生產總值下降3.4%。即使能源成本有所下降，明年1月份的英國通脹率也將會至少達到15%，這仍然足以使得英國經濟陷入衰退。

【02：04】瑞典移動通訊設備商愛立信將在年底前關閉俄羅斯的代表處，並裁減所有員工。

【01：47】紐約12月黃金期貨收跌13.4美元，跌幅0.77%，報1736.30美元，連跌三日，創一個月新低。

【01：22】歡聚時代(美：YY)跌逾10%，Q2營收5.961億美元，按年下降9.9%；第三季度營收指引不及預期。

【00：54】特斯拉(美：TSLA)跌幅擴大至3%，此前馬斯克的律師要求將推特的審訊從10月推遲到11月。

【00：44】據《華爾街日報》援引知情人士報道，埃克森美孚公司已通知俄羅斯官員，除非俄羅斯政府允許其退出「薩哈林1號」油氣項目，否則該公司將起訴俄羅斯聯邦政府。埃克森美孚的發言人諾頓證實，該公司已向俄羅斯政府發出一份異議通知。

【00：12】紐約原油期貨暴跌6%，報91.18美元。

【23：47】布蘭特原油跌破99美元，跌5.65%。

【23：45】歐股收市漲跌不一，德股升0.53%，法股跌0.19%，英股跌0.88%，泛歐STOXX 600指數跌0.67%

【23：00】道指高開後倒跌，現時跌幅擴大至315點，報31783點，納指跌1.3%

【21：30】道指開市升103點，納指升0.6%，

【21：15】美股期貨升幅收窄，道指期貨升95點，納指期貨升0.6%

【19：20】油氣價格下跌，美滙指數繼續回軟，跌0.4%，歐美股市造好，歐股約升1%，道指期貨升200點，納指期貨升1.1%，紐約期油及布蘭特期油跌3%，歐洲天然氣期貨再下跌。

【18：40】道指期貨升241點，報32316，納指期貨升1.2%。

【12：11】道指期貨升68點，報32143點；標指期貨升10點，報4041點；納指期貨升33點或0.3%，報12526點。

【11：59】【中概股審計】美國SEC就審計協議設13條自問自答 中美解述現不同

【11：17】【中國投資】逾半美企因擔心中國的清零防疫政策 押後甚至取消在華投資

【10：56】【AAPL】郭明錤：料蘋果iPhone 14 Pro超廣角相機將升級到1.4µm 衛星通訊服務視乎商業模式而登場

【09：58】【META】Facebook和Instagram正式接入電子錢包 用戶可發布數字藏品NFT

【08：56】【儲局官員】鮑威爾放鷹後美股大挫 卡什卡利︰高興看到市場反應、投資者已接收到堅決抗通脹信號

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==以下8月29日（周一）股市==

環球股市憂慮美國聯儲局取態偏鷹，紛現震盪 ； 歐洲發電憂慮緩和，天然氣期貨價格急瀉兩成，歐元反彈0.3%，美滙指數相對回順，至低於109水平 ； 道指早段再跌超過300點，午市跌幅收窄，收市仍反覆挫逾180點。美國10年期債息升破3.1厘。

道指收市跌184點，報32098點；標指跌27點，報4030點；納指跌124點或1.02%，報12017點。石油股逆市上揚，埃克森美孚漲2.3%。

即睇美股收市：

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歐盟制裁俄羅斯，俄近期大幅減少輸歐的天然氣，引發歐洲天然氣價格暴漲，歐洲家庭的能源開支急升。德國預告天然氣儲氣量於9月可提早達到85%的目標後，投資者獲利回吐，歐洲天然氣期貨一度急瀉兩成，刺激歐元回升。

不過，事態發展仍看俄羅斯維修北溪管道後恢復供氣情況 ； 比利時呼籲歐洲設立天然氣價格上限及尋求新供應來源，否則歐洲未來5年至10年的冬季，將出現可怕場面。奥地利對上述提議表示支持。



市場正評估通脹風險與經濟放緩的威脅，央行的激進加息可能加劇經濟放緩。歐央行官員警告稱，即使付出經濟衰退的代價，歐央也必須繼續加息以遏制通脹 ；部分更提出在9月會議上，史無前例加息75個基點的可能性。歐股收市跌0.8%，科技板塊受壓。

美國8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為-12.9，稍低於市場預期-12.7，前值為-22.6。

美國聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點。

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重點新聞：

【美股一周前瞻】就業報告來襲 專家：美國明年底前或再加息3厘 8月失業率料按年升3.5%（附數據表）

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹 警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦

即市走勢︰

【22：42】道指跌266點，納指仍跌1%

【22：00】道指跌208點 納指跌0.6%

【21：30】美股開市後偏軟，道指跌264點，納指期貨跌1%。

【21：15】美股開市前，道指期貨仍跌237點，納指期貨跌1.1%。

【20：17】美股期貨下跌，道指期貨跌逾251點，納指期貨跌1.1%。

【20：07】【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣 炒家速逃急獲利 天然氣期貨跌兩成

【19：45】道指期貨跌276點，報31987點，納指期貨跌1.2%，報12464點。

【12：53】【英國經濟】高盛料英國第四季步入衰退、大削明年經濟預測 最壞情況2023年經濟收縮3.4%

【12：42】亞洲時段，美股期貨未止跌，道指期貨跌224點，報32039點，納指期貨跌1.2%，報12466點。

【12：30】比特幣再跌3.7%，報19660美元，創逾一個月低。以太坊跌7%，報1429.5美元，創一個月低。

【12：11】【大行看法】安本：未來兩年主要經濟體將陷入衰退 料歐洲最先 股市仍未反映

【12：07】【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹美元升至20年高位 日圓兌港元回落至5.7水平、英鎊見兩年半低

【09：57】【TikTok】TikTok據報對其美國廣告部門進行裁員和重組

【06：46】【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉 美滙指數會升幾多？ 亞股開市恐受考驗

【06：00】上周五美股大跌，道指瀉1008點或3.03%，報32283點；標指跌141點或3.37%，報4057點；納指跌497點或3.94%，報12141點。​

編輯：姚卓然