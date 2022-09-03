  • 29°C
香港時間 : 2022903日 (週六) 02:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【美股市況】美滙反覆升穿109 道指逾370點升幅蒸發 午市跌57點（不斷更新）

股市 01:13 2022/09/03

分享：

分享：

美國勞工報告平平無奇後，市場炒家即轉攻下一個戰場，歐洲央行下周四議息，投資界基本預期央行加息0.75厘，至1.25厘，倘歐洲央行官員有其他更鷹派的表述，則更有利歐元走勢，歐元一度急升0.8%，重上1算水平，美元相對下跌。

道指早段曾升370點，其後反覆下跌，本港時間今晨1時5分，道指跌57點或0.18%，報31599點；納指跌62點或0.53%，報11722點；標指升1點或0.04%，報3968點。

美滙指數早段曾跌0.7%，跌穿109關，午市止跌回揚，重上109，歐元相應下跌失守1算。

油價上揚，G7計劃限制俄羅斯賣油價格，不過，俄羅斯表明不會以非市場價出售，出現石油消費國與產油大國的罕見爭拗。

周五開市前公布就業數據符合市場預期，加息0.75厘的機會率回落，但7月工廠訂單遜預期。

美國8月份非農就業職位增加31.5萬個，高於預期30萬個，創2021年4月以來最低增幅。美國8月份失業率按月升0.2百分點至3.7%，較預期3.5%為高。

美國7月工廠訂單按月跌1%，遠遜預期0.2%，為2020年4月以來最大跌幅，前值為2%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

    點擊圖片放大

即市走勢︰

【01：05】納指跌0.5%，道指轉跌57點或0.18%。

【00：31】美滙指數漲超30點，最高至109.41；歐元兌美元跌超40點，報0.9985。

【00：28】英國石油公司周五表示，位於印第安納州的Whiting煉油廠在鍋爐和電力設施恢復後，正在恢復正常運營，該煉油廠的日產能為43.5萬桶。

【00：25】歐洲天然氣期貨收跌超過12%，跌破2,200美元/千立方米。

【00：23】俄羅斯天然氣工業股份公司：向北溪管道輸送天然氣已經完全停止，直到故障得到解決。

【23：07】瑞士信貸(美：CS)漲5%，集團目標於明年開始在中國提供財富管理服務，已為該業務聘請50名員工。

【23：07】美國勞工報告平平無奇後，市場炒家即轉攻下一個戰場，歐洲央行下周四議息，投資界基本預期央行加息0.75厘，至1.25厘，倘歐洲央行官員有其他更鷹派的表述，則更有利歐元走勢，歐元急升0.8%，重上1算水平，美元相對下跌。

美滙指數跌0.7%，跌穿109關，利好股市走勢，道指急升342點，納指升1.1%。

【22：45】道指保持升勢，現升316點，報31972點，納指升1.3%。

【22：43】據路透社報道，橡樹街房地產（Oak Street）提出購買柯爾百貨至多20億美元的房地產。柯爾百貨（美：KSS）漲逾8%。

【22：35】全球第二大、歐洲最大鋼鐵集團安賽樂米塔爾（ArcelorMittal）發布公告稱，將在未來幾個月部分關閉兩座德國工廠的產能。劇烈波動的能源價格和經濟前景不確定性是公司作這項決定的背景。昨天，安賽樂米塔爾宣布將在九月底，關閉位於西班牙阿斯圖里亞斯工廠的一座高爐。

【22：02】七國集團發表聯合聲明，決定對俄石油和石油產品實施價格上限

七國集團財政部長發表一份聯合聲明，宣佈已同意對俄羅斯石油和石油產品實施價格上限。聲明稱，只有在石油和石油產品價格等於或低於所制定的價格上限時，才允許對其進行運送。

【21：30】道指開市升269點，報31926點，納指升1%

【20：35】道指期貨升170點，納指期貨升0.8%

【20：30【美國經濟數據】美國8月非農就業職位增加31.5萬個　勝預期　失業率升至3.7%（第二版）

【19：10】道指期貨跌3點，報31660點，納指期貨跌0.3%

【12：47】道指期貨跌26點，報31637點；標指期貨跌1點，報3967點；納指期貨升3點，報12295點。

【12：00】【大行看法】對沖基金Man Group：亞股明年跑贏歐美、低通脹及盈測下調近尾聲　過去3個月基金表現勝99%同業

【11：30】【Starbucks】星巴克委任Laxman Narasimhan為新行政總裁　任命明年4月生效

【10：44】【中概股】拼多多跨境電商平台Temu上線　首站登陸北美、定位偏中端客戶

【09：39】【美股焦點】Lululemon上季盈利收入勝預期　上調全年度業績指引　盤後升9.7%

【08：40】【科技股女股神】Cathie Wood旗艦ARKK基金單月淨流出63億元　創近一年高

【08：24】【裁員潮】瑞信據報計劃裁減約5000個職位　相當約一成人手

【08：11】【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月

 

==以下9月1日（周四）股市==

美國ISM製造業指數報52.8，美國8月標普全球美國製造業PMI為51.5，為全球主要經濟體之中，少數處擴張水平的地區，刺激美滙指數上升，歐元等貨幣急瀉，日圓低見140.13，為1998年以來新低。美股周四先跌後回升，道指曾瀉近300點，尾段反覆轉升。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美滙指數急升，迫近110關，高見109.98。2年期債息升穿3.5厘，為2007年11月以來首次。美國10年期債息升至3.265厘。道指收市升145點，報31656點；標指跌11點，報3966點；納指一度挫269點，收市跌幅收窄至31點或0.26%，報11785點。

晶片商輝達（Nvidia）早前披露，華府禁止頂級AI晶片出口中國，集團周四進一步披露，稱美國政府仍容許輝達支援在華美企在AI晶片方面的發展。輝達股價最多急挫12.08%，收市跌7.7%。

儲局加息緊盯數據表現，美國公首次申領失業救濟人數為23.2萬人，連續三周改善，勞工市場向好，逐步邁向市場預期的第三次大幅度加息，市場聚焦周五公布的非農就業數據。

七大工業國（G7）財長本周五開會，將討論為俄石油價格封頂的建議。俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，對於那些為俄油設置價格上限的公司或國家，俄方將停止供應原油和石油產品。

美國第二季非農業生產力按年跌4.1%，低於預期跌4.3%，前期為4.6%。第二季單位勞工成本按年升10.2%，低於預期10.5%，前值為10.8%

【美國加息】美國2年期國債息率突破3.5厘　2007年以來首次

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

 

即市走勢︰

【01：14】據國際文傳電訊社，俄羅斯副總理諾瓦克和三井物產討論了關於薩哈林、薩哈林2號、北極液化天然氣二號和亞馬爾液化天然氣項目的開發

【00：50】德國表示，今年冬天將不能再依賴俄羅斯的天然氣供應，歐洲正面臨能源危機的關鍵時刻，北溪1號天然氣供應本周因維修而中斷，預計下個月將有更多情況。據消息人士透露，柏林政府已準備好應對10月中旬北溪天然氣管道更多維修帶來的持續中斷。一位知情人士稱，這次停運可能會比目前的停運時間更長。

【00：36】遭受一系列財務和聲譽打擊後重組業務的瑞信集團，正在醞釀裁員4000人，其中很大一部分會在蘇黎世。

【0018：45】美股三大指數下跌，納指跌2.18%，標指跌1.07%，道指亦跟跌。美股明星科技股大跌，英偉達跌11%領跌，高通跌4%，阿里巴巴跌3.8%，PayPal跌3.6%，台積電、特斯拉跌3%，賽富時、Adobe跌2.7%。

【23：45】歐股收市下跌，德股跌1.6%，法股跌1.48%，英股跌1.86%，泛歐STOXX 600指數跌1.8%

【23：33】澳元兌美元跌幅達1%，報0.6772。

【23：25】英偉達（美：NVDA）下跌12%，創2020年3月份以來最大即市跌幅。

【23：10】道指曾跌291點，納指曾跌2.1%。

【22：40】美國ISM製造業指數報52.8，美國8月標普全球美國製造業PMI為51.5，為全球主要經濟體之中，少數處擴張水平的地區，刺激美滙指數上升，歐元等貨幣急瀉，日圓低見140.13。道指曾跌284點，納指曾跌1.7%

【22：03】美國8月ISM製造業指數為52.8，較市場預期52為高，經濟前景向好推動聯儲局大幅加息，道指跌勢擴大至215點，納指跌1.3%。

【21：30】道指開市跌105點，報31404點，納指跌0.9%

【21：00】美國上周首次申領失業救濟人數為23.2萬人，連續三周改善，勞工市場向好，美滙指數急升0.5%，再突破109關，至109.21水平。美債息大升，美國2年期及3年期國債息率突破3.5厘，10年期債息報3.256厘。

【17：00】道指期貨跌212點，報31320點；標指期貨跌34點，報3921點；納指期貨跌155點或1.3%，報12129點

【12：29】道指期貨跌132點，報31400點；標指期貨跌26點，報3929點；納指期貨跌142點或1.2%，報12142點。

【11：58】【芯片大戰】美國禁止英偉達及AMD出口AI高端芯片至中國　英偉達：料損失4億美元

【11：22】【美股焦點】Meta謀FB、IG增加付費功能開源　美國社交平台陷樽頸

【09：59】【美股焦點】迪士尼據報考慮推出類似亞馬遜Prime的會員計劃

【09：11】【日圓匯價】日圓跌至24年低！日圓兌美元迫近140關、每百日圓兌港元跌至5.62算　

【08：48】【美國加息】美國2年期國債息率突破3.5厘　2007年以來首次

 

==以下8月31日（周三）股市==

美國8月小非農ADP就業人數僅增長13.2萬，連續兩個月大跌，並遜預期的30萬人，6月及7月分別為38萬及26.8萬。道指高開後一度漲超過170點，隨後掉頭向下，三大指數跌幅反覆擴大。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

道指收市跌280點，報31510點；標指跌31點，報3955點；納指跌66點或0.56%，報11816點。美滙報108.71，跌0.06%；美債息微升，10年期債息報3.179厘。

美就業遜預期仍憂猛加息 ， 聯儲局官員繼續鷹派言論，美國克利夫蘭聯儲銀行行長梅斯特（Loretta Mester）表示，聯儲局需要在明年初前把利率提高到4厘以上，然後保持一段時間，方能把通脹降溫至局方的目標水平。

法國央行行長維勒魯瓦表示，下一次利率調整必須有決心，但必須以有序和可預測的方式進行。預計法國第三季度GDP增速將略微偏正面，預計全年GDP至少將增長2.3%。央行預計法國經濟顯然會在2023年下滑，但不至於陷入衰退。

美國8月芝加哥PMI為52.2，稍勝市場預期52，前值為52.1。

美國抵押貸款銀行協會（MBA）公布，美國上周抵押貸款申請指數跌3.7%，前一周下跌1.2%。

高盛、摩根大通與美銀預期歐洲央行將於下周議息會議上加息0.75厘，歐股收市跌1.1%，油氣股急挫。

歐盟外長在捷克開會後，決定全面暫停執行與俄羅斯的簽證便利協議，但未有全面禁止俄羅斯人入境。

另外，全球新增的新冠確診及死亡宗數上周全面減少，按周分別下跌16%與13% ； 但世界衞生組織警告，北半球國家在今年冬季，可能受新變種病毒威脅，確診及死亡人數可能再度回升。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【01：13】花旗：英國長期通脹預期創歷史新高，英國公眾對未來5-10年的通脹預期躍升至4.8%

【01：07】OPEC+委員會收緊對2022年和2023年原油市場前景的看法，下調2022年石油供應過剩預期一半，至40萬桶/日；轉而預計2023年將出現30萬桶/日的供應缺口。

【00：13】美國能源信息署（EIA）：美國6月原油產量增長1.7%，為2020年4月以來新高。

【23：45】歐股收市普遍下跌，德股跌0.97%，法股跌1.37%，英股跌1.05%，泛歐STOXX 600指數跌1.12%

【23：19】市場消息：特斯拉CEO馬斯克表示SpaceX計劃在明年進行一百次飛行。

【22：42】道指升16點，納指升0.3%

【22：13】美股直播概念股造好，鬥魚漲近6%，摯文集團漲近5%，歡聚時代漲近4%，虎牙漲逾3%。

【22：02】芝加哥PMI勝預期，道指轉升10點，納指升0.7%。

【21：32】美股開市後靠穩，道指微跌18點，納指升0.7%。

【21：14】美國8月小非農ADP就業人數僅增長13.2萬，連續兩個月大跌，並遜預期的30萬人，6月及7月分別為48萬及26.8萬。若連同周五政府就業數據欠佳，將影響市場對儲局的大幅加息預期，紓緩股市壓力。

【17：25】歐元區8月CPI按年升9.1%，高過預期，道指期貨由升轉跌，現跌46點，納指期貨仍微升0.2%

【12：45】道指期貨升209點，報31984點；標指期貨升27點，報4015點；納指期貨升100點或0.8%，報12459點。

【08：33】【美股焦點】Snap據報將裁員兩成　涉逾千名員工

【06：29】【NFLX】Netflix含廣告月費　比傳統低一半

大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？即睇【開市追揸沽】

 

==以下8月30日（周二）股市==

台海危機憂慮升溫，加上美股仍憂慮聯儲局傾向繼續大幅加息，尾段跌勢擴大，截至今晨4時（即收市），道指跌308點或0.96%，報31790點；標指跌44點，報3986點；納指跌134點或1.12%，報11882點。美國債息10年債息微跌，報3.106厘。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

美國消費信心超預期，8月諮商會消費者信心103.2，超預期的97.9，進一步支持美國有狂加息的空間，令美滙指數一度再突破109關，尾市報108.8，美國債息急升，3年期美債息曾升穿3.5厘。

國際油價急跌，紐約期油及布蘭特期油曾挫6.6%及7.2%，布蘭特期油跌穿每桶100美元，紐油亦跌至每桶91美元。

多位地區聯儲行長周二分別重申，遏制近40年最高通脹是首要任務，紐約聯儲銀行行長威廉斯（John Williams）認為利率可能需要升至3.5厘以上，才能實現通脹目標。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，通脹數據放緩可能會促使他支持放慢升息步伐，聯儲局有理由不需要單次加息0.75厘。

博斯蒂克周二在該行網站發佈文章稱，未來的數據如果清楚表明通脹已經開始放緩，可能使聯儲局有理由將加息幅度，從前幾次的75基點有所下調，必須看看經濟數據的表現。

歐洲央行管委米勒表示，現時通脹率高企，歐洲央行下周應當討論單次加息75個基點的可能性。歐洲央行管委斯圖納拉斯則指，通脹將在2023年逐漸下降，預期通脹將在2024年向目標靠攏，需求放緩將緩解通貨膨脹；在利率問題上必須採取逐步的措施。

歐央另一名管委內格爾指，歐洲央行不應該因擔心經濟衰退而推遲加息，提前加息可以降低經濟陷入痛苦低迷的風險，而更大幅度的加息會降低預期失去錨定的風險，目前還沒有脫錨。

美國聯邦住房金融局（FHFA）公布，美國6月樓價按月上升0.1%，為2020年5月以來最低增幅，亦低於預期升0.8%，前值升1.4%。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

即市走勢︰

【04：12】紐交所ARCA鋼鐵指數收跌3.83%，報1548.67點。美國鋼鐵（美：X）收跌6.77%。

【04：02】熱門中概股漲跌互現，尚乘數科跌逾22%，愛奇藝跌逾9%，攜程網、百度跌逾6%，新東方、陸金所等小幅上漲。

【04：02】標指初步收跌1%，能源板塊跌逾3%，金融板塊跌0.4%表現最好。

【04：02】美股三大股指低開低收，道指初步收跌約300點，納指收跌1.12%，標指收跌1.1%。百度（美：BIDU）收跌超6%，Q2營收同比減少5%至296.47億元。

【03：57】Snap下跌3%，刷新即市低位，該公司將裁員20%。

【03：54】據紐約郵報，高盛取消所有防疫規定，要求員工復工復產，回辦公室辦公。

【03：40】印度初創公司OkCredit尋找買家，該公司通過app向小微企業提供會計賬簿服務。

【03：11】彭博社消息，代表科威特的另類資產管理公司Wafra據稱已經同意，將從Jefferies Financial Group Inc.收購對私募公司Oak Hill Capital Partners的少數股權，預計將在未來數周宣佈潛在的交易協議。

【03：07】皇家加勒比郵輪（美：RCL）將在業內率先使用SpaceX的Starlink，為全郵輪提供高速互聯網。

【03：07】瑞銀集團Matthew Mish牽頭的策略師表示，美國企業信貸利差沒有充分體現聯儲局主席鮑威爾在Jackson Hole年會發表的鷹派言論，並嚴重低估了經濟衰退風險。當前的信貸利差水平暗示經濟衰退概率為25%，而瑞銀預測為55%。

瑞銀預計，隨著聯儲局進一步加息和經濟增長放緩，美國企業信貸利差將重新測試今年的最寬水平。「對信貸保持謹慎」Mish寫道。「在勞動力市場過強、通脹過高的情況下，緊縮需要持續，經濟增長和波動率分別面臨下行和上行風險，意味著利差傾向擴大。」

【02：45】美銀證券：將拼多多（美：PDD）目標價77美元上調至89美元。

【02：32】紐約10月原油期貨收跌5.37美元，跌幅5.54%，報91.64美元。布蘭特10月原油期貨收跌5.78美元，跌幅5.5%，報99.31美元。

【02：22】美股三大指數跌幅擴大，道指跌326點或1.02%，報31772點；納指跌175點或1.46%，報11842點；標指跌1.18%，報3983點。

【02：10】高盛警告稱，如果天然氣價格在未來幾個月持續走高，明年1月，英國將被迫將能源價格上限再度上調80%，這將會把通脹率推高到22.4%，並使得英國的國內生產總值下降3.4%。即使能源成本有所下降，明年1月份的英國通脹率也將會至少達到15%，這仍然足以使得英國經濟陷入衰退。

【02：04】瑞典移動通訊設備商愛立信將在年底前關閉俄羅斯的代表處，並裁減所有員工。

【01：47】紐約12月黃金期貨收跌13.4美元，跌幅0.77%，報1736.30美元，連跌三日，創一個月新低。

【01：22】歡聚時代（美：YY）跌逾10%，Q2營收5.961億美元，按年下降9.9%；第三季度營收指引不及預期。

【00：54】特斯拉（美：TSLA）跌幅擴大至3%，此前馬斯克的律師要求將推特的審訊從10月推遲到11月。

【00：44】據《華爾街日報》援引知情人士報道，埃克森美孚公司已通知俄羅斯官員，除非俄羅斯政府允許其退出「薩哈林1號」油氣項目，否則該公司將起訴俄羅斯聯邦政府。埃克森美孚的發言人諾頓證實，該公司已向俄羅斯政府發出一份異議通知。

【00：12】紐約原油期貨暴跌6%，報91.18美元。

【23：47】布蘭特原油跌破99美元，跌5.65%。

【23：45】歐股收市漲跌不一，德股升0.53%，法股跌0.19%，英股跌0.88%，泛歐STOXX 600指數跌0.67%

【23：00】道指高開後倒跌，現時跌幅擴大至315點，報31783點，納指跌1.3%

【21：30】道指開市升103點，納指升0.6%，

【21：15】美股期貨升幅收窄，道指期貨升95點，納指期貨升0.6%

【19：20】油氣價格下跌，美滙指數繼續回軟，跌0.4%，歐美股市造好，歐股約升1%，道指期貨升200點，納指期貨升1.1%，紐約期油及布蘭特期油跌3%，歐洲天然氣期貨再下跌。

【18：40】道指期貨升241點，報32316，納指期貨升1.2%。

【12：11】道指期貨升68點，報32143點；標指期貨升10點，報4041點；納指期貨升33點或0.3%，報12526點。

【11：59】【中概股審計】美國SEC就審計協議設13條自問自答　中美解述現不同

【11：17】【中國投資】逾半美企因擔心中國的清零防疫政策　押後甚至取消在華投資

【10：56】【AAPL】郭明錤：料蘋果iPhone 14 Pro超廣角相機將升級到1.4µm　衛星通訊服務視乎商業模式而登場

【09：58】【META】Facebook和Instagram正式接入電子錢包　用戶可發布數字藏品NFT

【08：56】【儲局官員】鮑威爾放鷹後美股大挫　卡什卡利︰高興看到市場反應、投資者已接收到堅決抗通脹信號

==以下8月29日（周一）股市==

環球股市憂慮美國聯儲局取態偏鷹，紛現震盪 ； 歐洲發電憂慮緩和，天然氣期貨價格急瀉兩成，歐元反彈0.3%，美滙指數相對回順，至低於109水平 ； 道指早段再跌超過300點，午市跌幅收窄，收市仍反覆挫逾180點。美國10年期債息升破3.1厘。
道指收市跌184點，報32098點；標指跌27點，報4030點；納指跌124點或1.02%，報12017點。石油股逆市上揚，埃克森美孚漲2.3%。

即睇美股收市：

    點擊圖片放大
    +7
    +6

歐盟制裁俄羅斯，俄近期大幅減少輸歐的天然氣，引發歐洲天然氣價格暴漲，歐洲家庭的能源開支急升。德國預告天然氣儲氣量於9月可提早達到85%的目標後，投資者獲利回吐，歐洲天然氣期貨一度急瀉兩成，刺激歐元回升。

不過，事態發展仍看俄羅斯維修北溪管道後恢復供氣情況 ； 比利時呼籲歐洲設立天然氣價格上限及尋求新供應來源，否則歐洲未來5年至10年的冬季，將出現可怕場面。奥地利對上述提議表示支持。

市場正評估通脹風險與經濟放緩的威脅，央行的激進加息可能加劇經濟放緩。歐央行官員警告稱，即使付出經濟衰退的代價，歐央也必須繼續加息以遏制通脹 ；部分更提出在9月會議上，史無前例加息75個基點的可能性。歐股收市跌0.8%，科技板塊受壓。

美國8月達拉斯聯邦製造業展望企業活動指數為-12.9，稍低於市場預期-12.7，前值為-22.6。

美國聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點。

港股市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁

    點擊圖片放大
    +3
    +2

重點新聞：

【美股一周前瞻】就業報告來襲　專家：美國明年底前或再加息3厘　8月失業率料按年升3.5%（附數據表）

【Jackson Hole】鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦

即市走勢︰

【22：42】道指跌266點，納指仍跌1%

【22：00】道指跌208點 納指跌0.6%

【21：30】美股開市後偏軟，道指跌264點，納指期貨跌1%。

【21：15】美股開市前，道指期貨仍跌237點，納指期貨跌1.1%。

【20：17】美股期貨下跌，道指期貨跌逾251點，納指期貨跌1.1%。

【20：07】【歐洲危機】德國預告儲夠85%天然氣　炒家速逃急獲利　天然氣期貨跌兩成

【19：45】道指期貨跌276點，報31987點，納指期貨跌1.2%，報12464點。

【12：53】【英國經濟】高盛料英國第四季步入衰退、大削明年經濟預測　最壞情況2023年經濟收縮3.4%

【12：42】亞洲時段，美股期貨未止跌，道指期貨跌224點，報32039點，納指期貨跌1.2%，報12466點。

【12：30】比特幣再跌3.7%，報19660美元，創逾一個月低。以太坊跌7%，報1429.5美元，創一個月低。

【12：11】【大行看法】安本：未來兩年主要經濟體將陷入衰退　料歐洲最先　股市仍未反映

【12：07】【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹美元升至20年高位　日圓兌港元回落至5.7水平、英鎊見兩年半低

【09：57】【TikTok】TikTok據報對其美國廣告部門進行裁員和重組

【06：46】【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗

【06：00】上周五美股大跌，道指瀉1008點或3.03%，報32283點；標指跌141點或3.37%，報4057點；納指跌497點或3.94%，報12141點。​

美股上周動態，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

美股 期貨 美國聯儲局 標準普爾500指數 美國 比特幣 鮑威爾 納斯達克綜合指數 道瓊斯工業平均指數

下一篇文章

【國際油價】七國集團同意對俄石油實施價格上限　細節暫時欠奉
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股市況】美滙反覆升穿109 道指逾370點升幅蒸發 午市跌57點（不斷更新）
【美股市況】美滙反覆升穿109 道指逾370點升幅蒸發 午市跌57點（不斷更新）
【裁員潮】瑞信據報計劃裁減約5000個職位　相當約一成人手
【裁員潮】瑞信據報計劃裁減約5000個職位　相當約一成人手
【HSBC滙豐】聯儲局結束對滙豐長達近10年的執法令　涉及中東及拉丁美洲的交易
【HSBC滙豐】聯儲局結束對滙豐長達近10年的執法令　涉及中東及拉丁美洲的交易
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【芯片大戰】美國「轉軚」允許英偉達出口AI高端芯片至中國　香港禁令放寬至明年9月
【美國經濟數據】美國8月非農就業職位增加31.5萬個　勝預期　失業率升至3.7%　7月工廠訂單遜預期（第二版）
【美國經濟數據】美國8月非農就業職位增加31.5萬個　勝預期　失業率升至3.7%　7月工廠訂單遜預期（第二版）
【港股夜期+ADR】夜期升22點　滙豐ADR高港1.6%（不斷更新）
【港股夜期+ADR】夜期升22點　滙豐ADR高港1.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款