【蘋果動向】傳iPhone 14 Pro「剪瀏海」　新專利文件曝光

▲ 市場盛傳iPhone 14 Pro將會「剪瀏海」，改用與「感嘆號」相似的屏幕開孔設計，而日前有外媒發現蘋果向美國商標局提交的新專利文件，或與iPhone 14 Pro採用的技術有關。

蘋果（Apple）秋季發布會「Far Out」將於香港時間9月8日凌晨1時舉行，其中iPhone 14系列手機將會成為會上焦點。市場盛傳iPhone 14 Pro將會「剪瀏海」，改用與「感嘆號」相似的屏幕開孔設計，而日前有外媒發現蘋果向美國商標局提交的新專利文件，或與iPhone 14 Pro採用的技術有關。

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新元件增相機鏡頭模組靈活性

據《Patently Apple》報道，蘋果日前向美國商標局提交一份申請技術專利的文件，與新一代iPhone改變「瀏海」有關。蘋果在文件中提到使用一項名為「light-folded projector」元件，可以讓「瀏海」凹槽佔據屏幕頂端中央的區塊，令屏幕顯示面積增加，同時可兼顧前自拍鏡頭與用於Face ID臉部辨識等各式感測器元件的內部空間。

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文件又指，「light-folded projector」元件是採用石英玻璃材質製成，能讓紅外線光發射器與相機鏡頭模組有更大的靈活性，原本的模組與感測元件體積減少，同時亦具備強化成像品質，以及令辨識準確度。

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責任編輯：廖淑瑩

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