一文看盡美團京東 大行最新評級和目標價

兩大科網股，外賣平台營運商美團(03690)及網購平台營運商京東(09618)先後公布業績。基於兩股業績同時勝於市場預期，大行們大致上維持該股買入或增持評級。由於美團意外錄得季度盈利，因此更獲個別大行上調目標價。

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高盛發表報告指，美團第二季錄得盈利15億元人民幣，對比該行及市場分別預期錄得虧損25億元人幣及21億元人幣；收入增長16％，對比其他大型科企錄得負增長至中單位數增長。該行維持其「買入」評級，目標價由252元上調9.1％至275元。該行指，相信增長勢頭會持續至第三季，管理層亦重申其2025年的目標，外賣日均訂單量達1億宗；每宗訂單的息稅前利潤達1元人幣；到店、酒店及旅遊業務５年收入複合年增長率為25％。不過該行就預期2025年外賣日均訂單量為7800萬宗，到店業務4年收入複合年增長率為23％。該行將2022年經調整盈利上調80％，以反映外賣業務利潤率上升，而2023至2024年度每股盈利預測則大致維持不變。

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大和則表示，京東第二季盈利能力有驚喜，加上公允價值收益，導致非公認會計準則經營利潤超出市場預期2.5倍。受益於京喜虧損收窄和成本效益提升，預料京東今明兩年盈利具有上行空間。該行上調京東今年至2024年的收入預測1％至2％，以反映德邦與京東物流（02618）的整合，並將今年每股盈利預測上調15％；重申「買入」評級，目標價由310元下調2％至303元。該行指，儘管復甦道路未明和電子產品需求存在不確定性，但自６月起消費按月有所改善。京東在第二季家電、運動戶外、化妝品等保持了高於行業的增長，擴大了市場份額。

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