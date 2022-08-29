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【業績│建滔系】建滔集團半年少賺52%　中期息削46%至0.3元　

股市 12:43 2022/08/29

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【業績│建滔系】建滔集團半年少賺52%　中期息削46%至0.3元　

建滔集團 （00148） 截至6月底止，半年賬面純利按年跌52.4%至24.1億元，基本純利跌50.2%至25.2億元，主因覆銅面板的銷量及單價下跌，以及對持有債券投資作信貸減值撥備15.3億元。建滔集團擬派中期息0.3元，按年跌46.4%。

期內，營業額按年升4%至278.3億元。其中，覆銅面板業務營業額跌約26%至107.5億元，息稅折舊及攤銷前利潤跌49%至22.6億元。不過，其他業務營業額有所上升，房地產部門升6.6倍至43.5億元，主因住宅交付量增加，而印刷線路板部門及化工部門的營業額亦分別升8%及5%。

截至6月底止，淨負債比率為19%，較去年同期跌1個百分點，短期及長期借貸比例為四六比。

陸續建設分佈式太陽能光伏發電站項目

展望未來，集團將加強現金流管理。為響應國家爭取二氧化碳排放於2030年前達到峰值及2060年前實 現碳中和，集團陸續於各工廠建設分佈式太陽能光伏發電站項目，預計投資項目可五年內收回成本，並持續為集團帶來長遠利益。

覆銅面板部門方面，集團部份下游客戶於上半年嚴格控制庫存， 惟目前庫存已處於較低水平並開始部署增加訂單，預期下半年需求將逐步回升。在廣東省韶關市新建的覆銅面板廠房已全面投產，策略性增加了集團在不同地域的覆蓋面。

另外，下半年多層印刷線路板每月產能將增加50萬平方呎，將能建立更高行業滲透度的建滔印刷線路板網絡。同時，集團現正於廣東省惠州市大亞灣區籌建年產45萬噸的苯酚丙酮項目及年產24萬噸的雙酚A項 目。

【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團

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編輯：袁諾曦

港股 建滔集團（00148）

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