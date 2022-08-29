中芯擬斥75億美元 天津建設晶圓代工廠

內地晶代工大廠中芯(00981)宣布，擬建設12英寸晶圓代工生產線項目，項目投資總額為75億美元，將以自有資金及自籌資金支付，不會對財務狀況及經營成果產生重大影響。至2時45分，中芯報15.34元，跌1.8%。

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中芯表示，在上周五（26日）與天津市西青經濟開發集團和天津西青經濟技術開發區管理委員會共同訂立天津12英寸晶圓代工生產線項目合作框架協議，產品主要應用於通訊、汽車電子、消費電子和工業等領域，擬選址西青開發區賽達新興產業園內。規劃建設產能為每月10萬片的12英寸晶圓代工生產線，可提供28納米至180納米不同技術節點的晶圓代工與技術服務。該集團將通過全資西青新公司運營管理，註冊資本為50億美元，而西青開發和西青開發區管委會給予項目用地、產業及基礎設施支持等。

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