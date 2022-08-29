【智能手錶】全球智能手錶市佔率大洗牌　Fitbit跌出頭8位

▲ 據研究機構Counterpoint最新發表的報告，今年第二季全球智能手錶出貨量按年增加13%，其中印度市場迅速崛起，也令智能手錶市佔率排名出現洗牌，而被Google收購的Fitbit更跌出頭8位。

全球對智能手錶的需求有增無減，令各大品牌加緊推出多款智能手錶。據研究機構Counterpoint最新發表的報告，今年第二季全球智能手錶出貨量按年增加13%，其中印度市場迅速崛起，也令智能手錶市佔率排名出現洗牌，而被Google收購的Fitbit更跌出頭8位。

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印度品牌打入頭5位



報告顯示，2022年第二季全球智能手錶市場出貨量，比去年同期上升13％。至於第二季智能手錶有所增長的關鍵，主要受惠於印度智能手錶市場崛起，特別是印度本土品牌推出的平價智能手錶在當地大受歡迎，令印度市場已僅次於北美，成為全球智能手錶市場第二大國。

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由於印度市場崛起，也令各大品牌的智能手錶市佔率排名出現變動。蘋果Apple Watch仍然以29.3%的市佔率排名第一，但相比今年第一季的36.1％市佔率，明顯出現衰退。至於三星（Samsung）以9.2%的市佔率排名第二。至於排名第三至第八名的品牌依次為：華為、Fire-Boltt、Noise、小米、Garmin及AMAZFIT。值得留意的是，排名第四及第五位的Fire-Boltt、Noise，均來自印度的本土品牌。

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責任編輯：廖淑瑩

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