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【Britney Spears】拒奧花雲費重酬邀訪 出片自揭過去慘況

環球社會熱點 12:15 2022/08/29

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美國一代天后Britney Spears今年與拍拖近5年的男友Sam Asghari結婚，相隔6年推出的新歌亦登上英美iTunes冠軍，生活似乎重回正軌。Britney Spears周日（28日）在YouTube上載錄音片段，向大眾披露過去受制於父親監護權的慘況。

土耳其「麥當娜」被捕 遭控侮辱伊斯蘭學校 【下一頁】

Britney Spears周日在無預警情況下，上載一條長達22分鐘的錄音片段，首次向外界披露過去多年受制於父親監護權的慘況，大鬧家人將自己當成「搖錢樹」，但她其後刪除片段。

Britney Spears透露，自己一直收到很多節目邀請採訪，包括連名嘴奧花雲費（Oprah Winfrey）亦有出重酬力邀她受訪，但全數遭自己「請食檸檬」。Britney Spears稱，自己根本不稀罕，只是希望用自身方式講述故事。

Britney Spears在錄音內猛烈抨擊家人，覺得他們取得監護權後，要自己像機器一樣為成千上萬觀眾表演，幾乎沒有把她當成人類看待，只是將她視為「搖錢樹」。

Britney Spears大爆父親Jamie Spears強逼她要向公眾撒謊，聲稱自己是因為父親患病才尋求心理治療；但事實是她在一次表演排練中拒絕跳舞，被父親送往治療機構。Britney Spears形容她被逼在陌生人面前脫衣服及接受「洗腦」，讓她處於一種需要倚賴的心態，如果不按他們的說話去做，將會受到由上而下施壓。

    點擊圖片放大
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英婦當眾鬧到政府高官口啞啞 衛生大臣翌日即刻做嘢（有片） 【下一頁】

她透露父親威脅自己，如果不聽從要求接受心理治療，將會打官司，稱：

「我身邊大把人撐，你連律師都無，你諗都唔好諗呀」

（I have way more people on my side than you [do]. You don’t even have a lawyer， so don’t even think about it）

Britney Spears承認，自己最怨恨的是母親Lynne Spears，認為母親其實可以協調自己逃離魔爪，但她沒有這樣做。Britney Spears的友人最後成功為她找律師，但家人會竊聽電話，所以每次都會被搶去手機及失敗。

Britney Spears希望向大眾分享這些經歷，讓外界得知自己過去多年受害的情況，其實自己只是一個普通人。但有關錄音其後被她本人刪走。

事實上，Britney Spears上周突然刪除個人IG帳戶，並轉戰Twitter分享個人相片及生活。

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責任編輯：郭麗明

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