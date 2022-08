【Britney Spears】拒奧花雲費重酬邀訪 出片自揭過去慘況

美國一代天后Britney Spears今年與拍拖近5年的男友Sam Asghari結婚,相隔6年推出的新歌亦登上英美iTunes冠軍,生活似乎重回正軌。Britney Spears周日(28日)在YouTube上載錄音片段,向大眾披露過去受制於父親監護權的慘況。

Britney Spears周日在無預警情況下,上載一條長達22分鐘的錄音片段,首次向外界披露過去多年受制於父親監護權的慘況,大鬧家人將自己當成「搖錢樹」,但她其後刪除片段。

Britney Spears透露,自己一直收到很多節目邀請採訪,包括連名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)亦有出重酬力邀她受訪,但全數遭自己「請食檸檬」。Britney Spears稱,自己根本不稀罕,只是希望用自身方式講述故事。

Britney Spears在錄音內猛烈抨擊家人,覺得他們取得監護權後,要自己像機器一樣為成千上萬觀眾表演,幾乎沒有把她當成人類看待,只是將她視為「搖錢樹」。

Britney Spears大爆父親Jamie Spears強逼她要向公眾撒謊,聲稱自己是因為父親患病才尋求心理治療;但事實是她在一次表演排練中拒絕跳舞,被父親送往治療機構。Britney Spears形容她被逼在陌生人面前脫衣服及接受「洗腦」,讓她處於一種需要倚賴的心態,如果不按他們的說話去做,將會受到由上而下施壓。

她透露父親威脅自己,如果不聽從要求接受心理治療,將會打官司,稱:

「我身邊大把人撐,你連律師都無,你諗都唔好諗呀」

(I have way more people on my side than you [do]. You don’t even have a lawyer, so don’t even think about it)