▲ 【業績｜汽車經銷商】永達汽車半年少賺42.5% 不派息

永達汽車 （03669） 公布，上半年淨利潤為6.73億 元，按年下降42.5%，不派息。包括代理服務收入在內的綜合收入313.92億元（人民幣‧下同），按年下降 22.5% 。

期內，公司新車收入為253.99億元，按年下降25.2%。新車銷量達到76,752輛，豪華品牌新車收入為224.77億元， 按年下降21.9%，收入佔比88.5% ，按年提升3.8個百分點。售後服務收入為44.19億元，按年下降19.9% 。新車銷售毛利率為3.58% ，按年增長0.46個 百分點，豪華品牌新車銷售毛利率為3.97%，按年增長0.29個百分點。

集團指，因上海、江蘇等區域內企業受疫情封控管制時間較長導致客戶付款提車、新車運輸到店週期延長，但認為目前只是整個新車銷售週期的向後偏移，整體市場向好的消費趨勢並沒有改變，因此，集團各品牌企業利用新媒體渠道密集開展線上差異化的營銷產品與客戶關懷服務，同時借助五月底國家及各地方政府出台的新車消費補貼政策對終端客戶成交價格的影響，加速開展新車線索、訂單與資源的匹配梳理及成交轉化工作，有效促進前期預留的高質量現車實現快速的釋放。6月新車銷量18,738輛，豪華品牌新車銷量按年基本持平，至13,587輛，新車銷售收入為61.57億元，按年回升1.4% 。

另外，集團上半年新能源汽車銷量達7,500輛，按年增長 12.7% ，佔整體銷量9.75% 。集團新獲55個品牌授權，其中47家為獨立新能源品牌，其餘以傳統豪華品牌為主。

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編輯：姚卓然