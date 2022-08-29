【大行看法】安本：未來兩年主要經濟體將陷入衰退　料歐洲最先　股市仍未反映

▲ 安本：未來兩年主要經濟體將陷入衰退 料歐洲最先 股市仍未反映

經濟衰退憂慮持續困擾市場，安本首席經濟學家Jeremy Lawson表示，大多數經濟體都在遠超正常增速運行，並出現廣泛通脹，據該行基本預測，未來兩年內主要經濟體將出現衰退，料歐洲可能是最先陷入衰退的主要經濟體，而美國和其他發達經濟體或在較後時間出現。

安本多元資產研究主管Richard Dunbar稱，股票市場的下跌並未反映經濟衰退對企業盈利、現金流以及股息的影響。該行認為，盈利​​的潛在風險並未反映在許多股票市場中，故低配發達市場股票，但亞洲新興市場有相對估值上的優勢。

儘管市場在過去幾個月已了解政策收緊路徑急速，但安本稱，市場還未掌握政策收緊的全部後果。若美國聯儲局的收緊速度超乎預期，其他央行同樣跟隨步伐，導致經濟出現衰退並且有一定深度，不能排除政策利率有機會隨即回落至零的下限水平，而現時10年期收益率絕對未有反映出這個可能性。

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編輯：袁諾曦