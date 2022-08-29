【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹美元升至20年高位　日圓兌港元回落至5.7水平、英鎊見兩年半低

▲ 【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹、美元升至20年高位 英鎊跌見兩年半低

美國聯儲局主席鮑威爾強調，要繼續維持高利率一段長時閑，以遏抑通脹，刺激美元升至20年高位，美滙指數升至109.4，而美元兌日圓亦升見138.59，為7月21日以來最高；每百日圓兌港元回落至5.7水平。

美元兌離岸人民幣升至6.9321，見兩年新高。英鎊兌美元跌至1.1656，再創兩年半以來低位。

澳銀行：美滙指數有機會升至110水平

澳洲聯邦銀行高級貨幣策略及國際經濟高級助理Carol Kong指，鮑威爾明確表示，不會像部分市場參與者預期般有鴿派轉向，預期市場持續反映主要央行繼續大手收緊貨幣政策，美滙指數有機會升至110水平。

鮑威爾決心遏通脹 警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦【下一頁】

利率期貨顯示，市場預期聯儲局9月加息0.75厘的機會率約64.5%。

雖然市場預期歐洲央行9月也會大手加息，但歐洲經濟受到能源危機困擾，歐元表現亦受壓。

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編輯：陳韻妍