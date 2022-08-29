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【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹美元升至20年高位　日圓兌港元回落至5.7水平、英鎊見兩年半低

Hot Talk 12:07 2022/08/29

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【美元走勢】聯儲局鮑威爾放鷹、美元升至20年高位　英鎊跌見兩年半低

美國聯儲局主席鮑威爾強調，要繼續維持高利率一段長時閑，以遏抑通脹，刺激美元升至20年高位，美滙指數升至109.4，而美元兌日圓亦升見138.59，為7月21日以來最高；每百日圓兌港元回落至5.7水平。

美元兌離岸人民幣升至6.9321，見兩年新高。英鎊兌美元跌至1.1656，再創兩年半以來低位。

澳銀行：美滙指數有機會升至110水平

澳洲聯邦銀行高級貨幣策略及國際經濟高級助理Carol Kong指，鮑威爾明確表示，不會像部分市場參與者預期般有鴿派轉向，預期市場持續反映主要央行繼續大手收緊貨幣政策，美滙指數有機會升至110水平。

鮑威爾決心遏通脹　警告加息打擊通脹會為家庭和企業帶來痛苦【下一頁】

利率期貨顯示，市場預期聯儲局9月加息0.75厘的機會率約64.5%。

雖然市場預期歐洲央行9月也會大手加息，但歐洲經濟受到能源危機困擾，歐元表現亦受壓。

【開市追揸沽】大幅加息vs 中美達協議 東升西降再出現？

相關文章：【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛

相關文章：【Jackson Hole】費城聯備銀行行長哈克：調高利率後不需馬上再減息

編輯：陳韻妍

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外滙 經濟 日圓 美滙指數 加息 美國聯儲局 歐洲央行 利率期貨 人民幣 英鎊

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【大行看法】安本：未來兩年主要經濟體將陷入衰退　料歐洲最先　股市仍未反映

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