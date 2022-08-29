【券商點睇】茶飲品類增速亮麗 農夫山泉防禦性強

國泰君安指出，上半年農夫山泉（09633）包裝飲用水產品收入93.49億元（人民幣，下同），按年增長4.8%，佔總收入的56.3%；茶飲料產品收入33.07億元，增長 51.6%，佔總收入的19.9%。茶飲品 類保持高增速，總收入佔比同比提升5.5個百分點。

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根據第三方機構估算，受中國消費者健康意識增強的驅動，無糖茶飲零售額於2019至2025年的複合年增長率預計達22.9%。農夫山泉通過提前布局，不斷強化「東方樹葉」「0糖0卡0脂0香精0防腐劑」的產品優勢，有望進一步提升細分領域市場影響力。

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該行認為，夏季高溫及疫後復甦有望提振第三季的飲料消費，公司目標全年實現雙位數銷量增長。該行看好農夫山泉作為行業龍頭的長期發展前景。雖目前股價處於相對高位，但公司仍是消費行業高防禦性投資標的，建議逢低買入。

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撰文：林衛