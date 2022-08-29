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【人仔點睇】美滙指數創近20年新高 人民幣向7算進發？

股樓投資 12:28 2022/08/29

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隨着美滙指數持續走高，並再創2002年以來新高，非美元貨幣普遍下跌。加上，美國聯儲局主席鮑威爾在上周的Jackson Hole講話中「放鷹」，人民幣兌美元迅速跌破6.9的關口。一旦美元強勢持續，人民幣見7算的機會仍是存在的。

【同場加映】溫股知新：港股烏雲滿布 後市寄望財報

事實上，自鮑威爾講話後，美滙指數一直走強，最新仍企在109以上。結果人民幣在岸與離岸價雙雙失守6.9，人民幣在岸價（CNY）最低曾見6.919，而離岸價（CNH）更低至6.932，較上日收市回落0.5%。

【延伸閱讀】下半年部署：大和下調恒指本年目標至24500點 推薦3大主題12隻首選股，請按【見下頁

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中金報告指，投資者勿對美國貨幣重回寬松過度期待，預計聯儲局將繼續加息至2023年，如果8月非農就業和CPI數據表現良好，不排除在9月22日的議息會議上再次加息0.75厘。

【同場加映】青姐話：搞震冇幫襯 低成交好冇癮

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撰文：林衛

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