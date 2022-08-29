【人仔點睇】美滙指數創近20年新高 人民幣向7算進發？

隨着美滙指數持續走高，並再創2002年以來新高，非美元貨幣普遍下跌。加上，美國聯儲局主席鮑威爾在上周的Jackson Hole講話中「放鷹」，人民幣兌美元迅速跌破6.9的關口。一旦美元強勢持續，人民幣見7算的機會仍是存在的。

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事實上，自鮑威爾講話後，美滙指數一直走強，最新仍企在109以上。結果人民幣在岸與離岸價雙雙失守6.9，人民幣在岸價（CNY）最低曾見6.919，而離岸價（CNH）更低至6.932，較上日收市回落0.5%。

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中金報告指，投資者勿對美國貨幣重回寬松過度期待，預計聯儲局將繼續加息至2023年，如果8月非農就業和CPI數據表現良好，不排除在9月22日的議息會議上再次加息0.75厘。

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撰文：林衛