【解構︱AMC】內地資產管理面臨嚴重信貸損失風險　恐難成為內房「白武士」

▲ 內地資產管理面臨嚴重信貸損失風險 恐難成為內房「白武士」

多間內房陷入財困，除了國企，內地資產管理公司（AMC）成為行業另一救市希望。不過，外電引述知情人士指，在房地產繁榮的數年時間，AMC對陷入困境房地產開發商的大規模貸款，內房陷入低迷後，讓7,300億美元的基金面臨嚴重的信貸損失風險，導致相關債券重挫，並迫使監管部門重新考慮該行業的初步重組計畫。

今年2月，監管機構要求全國性資產管理公司參與支持困境房企的重組，參與停工的房地產項目和購買不良貸款。

AMC的資產負債表已經背負很多壞賬

四大資產管理公司分別為中國華融、中國信達、中國長城資產和中國東方。事實上，多年來已向多間內地頭50大開發商中提供了貸款。據披露文件，僅信達和華融收購重組類下房地產業務佔到近50%，規模逾2000億元人民幣。

由於AMC的資產負債表已經背負很多壞賬，或許再沒有能力消化更多壞賬，成為內房的「白武士」。

事實上，早前華融已爆出「爆雷」的情況，並且要進出重組方案，最終由國資救助，事件才塵埃落定，反映AMC亦自身難保，未必有太多餘力協助內地房地產。

不過，近期也有AMC為房企紓困，陽光城（深：000671）與華融簽署紓困戰略合作協議。

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編輯：袁諾曦