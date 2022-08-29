  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 12:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【解構︱AMC】內地資產管理面臨嚴重信貸損失風險　恐難成為內房「白武士」

股市 11:49 2022/08/29

分享：

分享：

內地資產管理面臨嚴重信貸損失風險　恐難成為內房「白武士」

多間內房陷入財困，除了國企，內地資產管理公司（AMC）成為行業另一救市希望。不過，外電引述知情人士指，在房地產繁榮的數年時間，AMC對陷入困境房地產開發商的大規模貸款，內房陷入低迷後，讓7,300億美元的基金面臨嚴重的信貸損失風險，導致相關債券重挫，並迫使監管部門重新考慮該行業的初步重組計畫。

今年2月，監管機構要求全國性資產管理公司參與支持困境房企的重組，參與停工的房地產項目和購買不良貸款。

AMC的資產負債表已經背負很多壞賬

四大資產管理公司分別為中國華融、中國信達、中國長城資產和中國東方。事實上，多年來已向多間內地頭50大開發商中提供了貸款。據披露文件，僅信達和華融收購重組類下房地產業務佔到近50%，規模逾2000億元人民幣。

由於AMC的資產負債表已經背負很多壞賬，或許再沒有能力消化更多壞賬，成為內房的「白武士」。

事實上，早前華融已爆出「爆雷」的情況，並且要進出重組方案，最終由國資救助，事件才塵埃落定，反映AMC亦自身難保，未必有太多餘力協助內地房地產。

不過，近期也有AMC為房企紓困，陽光城（深：000671）與華融簽署紓困戰略合作協議。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁   

【開市追揸沽】大幅加息vs 中美達協議 東升西降再出現？

相關文章：

【農行1288】四大內銀中期業績今明揭盅　富瑞：第二季盈利料按年增5%左右、關注內房貸款不良率

【內房危機】平保CEO姚波：內房股債投資佔比料穩定或下降　對實力強內房龍頭秉承開放態度

【內房危機】據報國有金融機構推託中央救助內房要求　憂慮有關風險敞口影響資產負債表

編輯：袁諾曦

港股 中國 A股 陽光城（深：000671）

上一篇文章

【港股市況】美團半日逆市升4%　恒指跌140點兩萬關爭持　龍湖跌近6%、「準藍籌」翰森製藥挫一成（不斷更新）

下一篇文章

【開學日】消息：教育局要求學生於9月1日開學日前兩天須快測
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛
【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛
【滙豐HSBC】據報滙豐前亞太區主席鄭海泉離世　終年74歲
【滙豐HSBC】據報滙豐前亞太區主席鄭海泉離世　終年74歲
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標
【AAPL】蘋果庫克：不用地球任何資源進行生產是蘋果的長遠目標
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款