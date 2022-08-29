【券商點睇】興證：非腫瘤管綫進入收成期 信達生物步入商業化2.0

興證國際指出，信達生物（01801）上半年收入增長穩健，商業化創新藥數目不斷擴充。期內，公司產品收入約20.4億元（人民幣，下同），按年增長10%。截至6月底止，公司商業化隊伍人數達到2,745名；商業化產品組合增加1款至7款，包括信迪利單抗、貝伐珠單抗、利妥昔單抗、阿達木單抗、培米替尼、奧雷巴替尼、雷莫西尤單抗。

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隨着商業化管理模式升級，公司步入商業化2.0階段。信達生物於上半年就商業化業務架構進行調整，以更為專業精準的BU模式開展工作。該行認為基於BU模式開展工作，能夠達到更精細化、更體系化、更科學化的管理，從而提升產出和改善效益。

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另非腫瘤管線進入收獲期。6月，公司的PCSK9單抗的NDA申請獲得CDE受理。IBI-362在肥胖和糖尿病的2期臨床數據優異。公司預計在今年內至明年初開展IBI-362在糖尿病和肥胖兩項適應症上的3期臨床。

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撰文：林衛