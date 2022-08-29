【串流平台】Netflix廣告方案料年底推出　收費計劃曝光

▲ 據《彭博社》稱，Netflix的廣告訂閱新方案，其每月收費為7至9美元（約54至70港元）。

市場盛傳Netflix將於年底推出平價訂閱方案，將會在節目中加入廣告，並於6個國家先行推出。據《彭博社》稱，Netflix的廣告訂閱新方案，其每月收費為7至9美元（約54至70港元）。

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報道指，公司計劃於今年底先在6個國家試行該計劃，並在明年初全面實行。報道亦引述知情人士稱，新方案會為廣告商每小時播放共四分鐘的廣告，會在節目開始之前及中間播放，且用戶無法略過廣告。

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串流平台競爭激烈，Netflix對手Disney+早前已宣布在12月8日起，先在美國推出新收費方式，分別為有廣告及沒有廣告兩種訂閱方式；含有廣告的費用為每月7.99美元（約63港元)，而無廣告的費用則為每月10.99美元（約86港元）。

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責任編輯：廖淑瑩

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