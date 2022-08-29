▲ 【跨境理財】中銀：延長回鄉證過期客戶的寬限期及擴大見證服務的覆蓋範圍 便利跨境支付及理財

中銀香港 （02388） 透過早前推出的中銀香港見證服務及內地中國銀行 （03988） 深圳分行的電子平台，已累計超過 6,000名客戶成功更新證件資料記錄，現再新增便利措施，包括延長回鄉證過期客戶的寬限期及擴大見證服務的覆蓋範圍，讓更多客戶可享用便利的跨境支付及理財服務。

延長回鄉證寬限期至香港恢復與內地通關後1個月

中銀香港指，中國銀行延長了回鄉證過期客戶的寬限期至香港恢復與內地通關後1個月，即香港客戶在未更新回鄉證有效期的情況下，仍可透過網上及手機銀行遙距使用內地中國銀行的服務，不會僅因回鄉證有效期過期而被限制賬戶使用或暫停服務。

雖然目前證件過期暫不影響客戶使用賬戶，建議客戶透過中銀香港見證服務或內地中國銀行深圳分行的電子平台，適時更新個人資料。

見證服務不再只限於「跨境理財通」客戶

中銀香港又指，為方便更多客戶可透過中銀香港見證服務，在香港向內地中國銀行提交更新回鄉證有效期的指示，進一步將見證服務擴展至持有內地任何城市中國銀行賬戶的中銀香港客戶，不再只限於「跨境理財通」客戶。

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編輯：陳韻妍