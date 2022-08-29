希拉莉出派對相 撐芬蘭總理「繼續跳舞」

芬蘭總理馬林近期因參加派對唱歌跳舞的影片外洩備受爭議，不少芬蘭女性紛紛上載派對相片聲援馬林，近日再有大人物聲援馬林。美國前國務卿希拉莉於社交平台上貼出跳舞相片，並標記馬林，稱對方應該繼續跳舞。馬林其後亦在社交平台上向希拉莉表示感謝。

芬蘭女總理落淚辯護 稱政治人物亦需要享樂 【下一頁】

希拉莉（Hillary Clinton）周日（28日）在社交平台Twitter上貼出一張相片，內容顯示她在一間擁擠的俱樂部中跳舞，相中的她高舉右手及面帶燦爛笑容。希拉莉表示，相片攝於2012年的哥倫比亞之行，當時她仍任職國務卿。希拉莉在帖文最後標記馬林（Sanna Marin），並叫她繼續跳舞。

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馬林隨後很快就轉載希拉莉帖文，並向對方表示感謝，更在最後加上一個紅心的表情符號。

芬蘭兩女於官邸半裸合照 總理認相片屬實致歉 【下一頁】

馬林近期和朋友參加派對的影片外洩，有意見批評馬林行為有損總理形象，但其後亦有很多人為馬林辯護，指政治人物亦有享受私人生活的權利。但其後再有官邸派對相片外洩，內容顯示為當地兩位女性名人半裸親吻合照，馬林為此致歉。

現年74歲的希拉莉於2009至2013年期間出任國務卿，時任美國總統為奧巴馬（Barack Obama），她曾於2016年時競逐總統，但敗予前總統特朗普（Donald Trump）。

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責任編輯：李俊儀