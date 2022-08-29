▲ 【中石化386】中石化：未來油價存很多不確定性 下半年成品油需求料逐步回升

中石化 （00386） 指，7月以來油價震盪下行，但影響油價走勢的因素很多，包括宏觀經濟、供求關係、庫存水平、美元水平等，故未來油價走勢很多不確定性，很難準確預測，但密切關注及研究油價走勢，而隨疫情紓緩，加上政府推出刺激經濟措施，有信心全年獲得良好業績。

上半年庫存增利400億元人民幣

上半年油價大漲影響原油存貨變動，中石化指，集團一般儲備20天加工量庫存，15天成品油銷售庫存，上半年庫存增利400億元人民幣，當中原油庫存增利293億元人民幣，產品增利107億元人民幣。按季度劃分，第一季增利196億元人民幣，第二季增利204億元人民幣。

中石化稱，受第二季疫情影響，境內成品油市場萎縮，而且集團主要市場在華東及華南地區，這些地區的疫情較嚴重，疫情管控令需求下降，但隨國家穩增長措施有效實施，加上經濟回升至合理區間，對下半年成品油需求持樂觀態度，相信成品油需求可逐步回升。

中石化已建成83座加氫站

新能源方面，中石化指，氫能發展十分重要，集團已制定氫能發展規劃，發展氫能一體化業務，截至上半年，中石化有83座加氫站，並有13站加氫站正在建設中，為國內最大加氫站油公司。充電站方面，中石化冀十四五建設5000座充電站，上半年建成200座充電站。

對於集團上半年經營活動現金流大減，中石化解釋，第一季要繳交上年度稅款，同時大宗商品價格上漲亦令存庫成本大幅升高，加上第二季內地實施區域性疫情控制，產品銷售亦受到影響，導致存貨增加較多，有信心全年實施較穩定的現金水平。

從美退市基於雙贏考慮

中石化早前申請從美國紐交所退市，管理層指，退市基於雙贏考慮，因ADR發行量對應H股只有5%，交易量也相對較低，加上在美上市的行政成本較大，而且要有額外的披露要求，所以申請退市。

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編輯：陳韻妍