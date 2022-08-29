歐盟料停與俄簽證協議 未全面禁絕俄旅客

俄羅斯與烏克蘭戰爭開始後，歐盟在內等西方國家對俄羅斯實施眾多制裁及限制。有傳歐盟將在本周內同意，暫停與俄羅斯簽訂的簽證協議，減少向俄國公民發出新簽證。但官員亦透露，難以一刀切禁止俄羅斯民眾入境。

美國將增設北極大使 加強抗衡中俄 【下一頁】

歐盟官員聲稱，歐盟成員國外長會在周二（30日）於捷克會晤，預料同意從下周開始，暫停與俄羅斯的簽證協議。官員表明，認為此時讓俄羅斯旅客在歐盟城市四處遊走並不合適，此舉亦是向俄羅斯民眾發出「俄烏戰爭不可接受」等訊息。

有指今次因東歐成員國施壓，希望減少俄羅斯旅客簽證。雖然並非全面禁止俄國民眾入境，但他們申請簽證程度變繁複及昂貴。消息人士更指，歐盟可能在年底終止與俄簽證協議。

【烏克蘭戰爭】俄銀彈攻勢 向烏移民月派傷殘長者津貼 【下一頁】

目前，東歐兩國捷克與波蘭及波羅的海三小國（拉脫維亞﹑愛沙尼亞及立陶宛）已停止向俄羅斯民眾發簽證，並促請歐盟全面禁絕俄旅客。但其他成員維持原有簽證計劃，即俄羅斯民眾憑神根公約（Schengen Agreement）地區簽證入境後，仍可前往上述國家。

德國及歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）反對全面禁止俄旅客入境，博雷利表明，不認為禁絕俄旅客有助改善狀況，亦不覺得提議會獲全體成員國一致支持。博雷利指出，各國應該更小心審核俄羅斯簽證申請，確保俄羅斯寡頭在內人士不會獲發簽證。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培