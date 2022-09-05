ECI Technology一站式科技方案提升保安效率　以先進科技吸引年輕專才入行

▲ 吳泰榮坦言，香港的Wifi網路技術成熟，有助公司為客戶設計系統化的保安方案。

獎項：最佳智能保安及車場管理系統



保安行業在香港的需求甚大，惟工資水平未如理想，加上工時長，較少年輕人願意入行，市場上的保安員亦以中老年人或退休人士為主，令不少企業和機構經常面對保安人手不足問題。隨着互聯網技術和軟硬件設施日漸成熟，各大企業和機構近年開始採用科技輔助管理和保安工作，既可減省人手，也能提升效率。保安方案供應商ECI Technology主席吳泰榮表示，保安已與科技密不可分，先進的保安科技涉及不同範疇的技術人員，相信未來有助吸引更多年輕人投身這個行業。



ECI Technology Holdings Ltd於2017年在香港上市，轄下的EC InfoTech Ltd成立於2003年，負責集團業務的日常營運。根據ECI Technology的網站，業務主要為客戶設計用於中央控制監控系統的特低壓（Extra-Low Voltage）解決方案，涵蓋閉路電視、火警系統、公共廣播系統、音頻／視頻解決方案、門禁、停車場系統以及會所管理系統等。



從人手密集變成科技導向



吳泰榮坦言，近10年的保安行業面對重大變化，對於電子儀器操作和資訊科技知識的要求愈來愈大，保安員的薪酬隨着政府推行最低工資政策亦不斷上升，但整體員工福利仍然遜於其他行業，因此難以吸引年輕人入行。他又稱，香港建築業近年發展蓬勃，年輕人會選擇投身建造業多於保安業，為了吸引新人加入保安行業，只好以加薪作招徠，直接或間接地令物業管理費上漲，最終令到企業和機構引進先進保安系統，以減省人手資源。



他舉例，公司一直協助政府不同部門安裝5G網絡，以便建立物聯網。當中的RD Sensor（惡意入侵監測感應器）只需要極低電壓，使用多年也不用更換電池，就可以長期監察各政府部門及場地的情況，例如場地空氣質素、廁所內設備的補充需要、政府停車場泊車數目等，透過網絡方便監察，減少日常人手。而在私人屋苑方面，他稱屋苑現時已可透過Wi-Fi連接閉路電視等裝置、警報系統、中央系統等統一處理。



他認為，先進的保安系統很需要具備IT知識的年輕人操作，雖然不一定涉及程式編寫，但都需要對網絡系統、程式語言、保安漏洞、軟件設置有所了解和認識，因此有關職位已經紛紛改稱為「技術人員」，提升對年輕人的吸引力。



涉足電動車充電及道路設施管理



除了一般政府建築物、商業及住宅大廈的保安方案設計，ECI Technology的業務也包括電動車充電和道路管理。ECI Technology於今年7月投得政府總值約1,900萬元的合約，為渠務署於多個設施提供電動汽車充電系統改造服務，以及為運輸署提供電視系統維修改造及安裝工程。



「我們於去年年初投資了一間ECO charger（環保充電器）公司，該公司本身已擁有自家品牌的充電器。我們完成收購後，開始了推廣工作和研發新軟件，今時今日建構物聯網除了硬件及相關設備外，也有與人工智能相關的工程，以便觀察用電量、用電時間及使用者行為模式。」吳泰榮稱：「政府帶頭推動使用電動車、環保汽車，屬政府部門之一的渠務署陸續在旗下設施設置充電位，是次我們投標的工程，主要聚焦研發新軟件，以及增加快速充電設施，一共涉及7個污水站。此外，政府現正考慮開放相關電動車充電設施予公眾使用，所以我們也同時跟進使用權和系統安全等相關工作。」



至於運輸署的投標合約，吳泰榮稱內容包括一如以往的協助檢查及分析prime CCTV系統，亦新加入了推廣IP應用，例如巴士站設置裝置作系統化管理，連繫政府部門如警署，未來亦計劃設置影像分析系統，為不同的計劃負責保安檢查、諮詢、保養等工作。

▲ 吳泰榮對於香港人才流動情況處之泰然，並相信只要公司從中把握機會，業務有望繼續擴張。

人才流動助業務擴展及升級



香港出現移民潮，吳泰榮承認公司上下約400名員工中，不少現正考慮移民，但同時很多內地專才考慮來港發展，一出一入下不但補充人手流失的問題，更可藉人員流動，為公司創造更多業務發展和升級的良機。



他說：「內地科技市場競爭壓力大，令許多專才考慮投入香港市場發展，甚至願意減薪以獲得工作機會，加上我們在國內亦正處理不同的大型合約，缺乏相關人才，內地專才正好可以填補人手。另一方面，同事即使考慮移民，但他們本身在人才市場中具備具競爭力，公司可以藉着與這些打算移民海外的同事建立合作關係，協助推銷公司產品或引入更多成熟的科技產品，助公司發展海外市場。在面對同時出現人才流失與輸入的情況下，如果公司能妥善把握機會，便能夠幫助公司及員工同時發展。」



（特約）