【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長

▲ 【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席據報鄭海泉離世 終年74歲

本地一代銀行家、滙豐銀行 （00005） 前亞太區主席鄭海泉昨晚（28日）離世，終年74歲。有「鄭大班」之稱的鄭海泉一度活躍於政界，回歸前曾加入行政、立法兩局，亦做過港事顧問。

鄭海泉為首位香港滙豐大班

鄭海泉早在1978年入職滙豐，1986年成為滙豐銀行首席經濟研究員。在1995年，他僅以47歲獲委任滙豐銀行總經理，及香港上海滙豐銀行執行董事，是首位出任該職位的華人，及後於1998年，調任恒生銀行副董事長兼行政總裁；2005年更升任亞太區主席，是滙豐首位華人大班。

李澤鉅：鄭海泉為長江集團貢獻良多

長和 （00001） 主席李澤鉅致函慰問鄭海泉家人，表達深切哀思。李澤鉅先生在函中表示，鄭海泉先生作為香港滙豐銀行首位華人主席，一直表現超卓，實屬華人之光，而鄭海泉2014年開始擔任和記黃埔獨立非執行董事，長江集團改組後，仍續任長和獨立非執行董事至今，以專業長才為集團服務，貢獻良多。李澤鉅及董事局成員對鄭海泉的逝世，表示非常痛心，並對鄭海泉多年來的寶貴貢獻，致以由衷敬意與謝忱。

陳茂波：曾與鄭海泉一起在中大校友會服務

財政司司長陳茂波指，「海泉兄是我香港中文大學的學長」，他待人親切，對服務社會充滿熱誠和承擔，是後輩的榜樣，而投身社會後更是表現出色，成為傑出的銀行家，鄭海泉竭誠服務社會，回歸前先後出任行政局和立法局議員，回歸後亦出任多項公職。

陳茂波指，自己跟鄭海泉曾一起在中大校友會服務，亦有機會在不同領域合作，他對母校的熱愛、對年青人的關顧、對家國的情懷，讓人敬佩。「我深切懷念他，並謹此對他的家人致以最深切的慰問。」

李家超：鄭海泉多年來推動本港銀行業穩健發展

行政長官李家超對鄭海泉逝世表示哀悼，並指鄭海泉是傑出銀行家，多年來推動本港銀行業穩健發展，備受業界敬重。鄭博士致力貢獻社會，曾參與不同政府法定及諮詢委員會的工作，並積極參與公益事務，對香港的文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域，貢獻良多。他在2005年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。「我對鄭海泉辭世表示哀悼，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

相關文章：

【分拆滙豐】平保業績會上拒答會否減持滙豐 CIO鄧斌：未來情況怎麼走要看滙豐

【農行1288】四大內銀中期業績今明揭盅 富瑞：第二季盈利料按年增5%左右、關注內房貸款不良率

【開市追揸沽】大幅加息vs 中美達協議 東升西降再出現？