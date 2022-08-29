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【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉昨晚離世、終年74歲　李家超致哀

Hot Talk 13:05 2022/08/29

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【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席據報鄭海泉離世　終年74歲

本地一代銀行家、滙豐銀行 （00005） 前亞太區主席鄭海泉昨晚（28日）離世，終年74歲。有「鄭大班」之稱的鄭海泉一度活躍於政界，回歸前曾加入行政、立法兩局，亦做過港事顧問。

鄭海泉早在1978年入職滙豐，1986年成為滙豐銀行首席經濟研究員。在1995年，他僅以47歲獲委任滙豐銀行總經理，及香港上海滙豐銀行執行董事，是首位出任該職位的華人，及後於1998年，調任恒生銀行副董事長兼行政總裁；2005年更升任亞太區主席，是滙豐首位華人大班。

行政長官李家超對鄭海泉逝世表示哀悼，並指鄭海泉是傑出銀行家，多年來推動本港銀行業穩健發展，備受業界敬重。鄭博士致力貢獻社會，曾參與不同政府法定及諮詢委員會的工作，並積極參與公益事務，對香港的文化體育、保護文物以及社會服務等多個領域，貢獻良多。他在2005年獲香港特別行政區政府頒授金紫荊星章。「我對鄭海泉辭世表示哀悼，謹代表香港特別行政區政府，向他的家人致以深切慰問。」

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港股 鄭海泉 經濟 滙豐控股（00005）

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