  • 31°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 18:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【業績｜醫藥股】國藥控股半年多賺3%　不派息　毛利率大幅回升空間不大（第二版）

股市 09:02 2022/08/29

分享：

分享：

【業績｜醫藥股】國藥控股半年多賺3%　不派息

國藥控股 （01099） 公布，上半年收入2614.7億元（人民幣‧下同），按年升5%，盈利升3%至36.9億元，不派息。公司指帶量採購政策對毛利率的影響已經受控，零售業務下半年會繼續開新店步伐。

期內，集團醫藥分銷收入按年增長3.19%至1,965.2億元，佔總收入比例為72.69% ，其增長主要是由於零售藥店分銷規模增大，帶量採購涉及品種的獲取 率上升。醫藥器械收入按年增加12.36%至536.8億元 ，佔總收入比例為19.86%，其增長主要是由於醫療器械的業務擴展。

毛利率大幅回升空間不大

公司上半年整體毛利率為8.28% ，去年同期的毛利率為8.26%。國藥毛利率由2018年逾9%水平回落至今，集團總裁劉勇指，公司一直有關注毛利率水平，認為自帶量採購政策出台後，藥品分銷和醫療器材業務的毛利率下降，是行業的大趨勢和必經過程。但認為集團經過業務及產品結構調整後，目前毛利率水平保持相對穩定，有空間應對帶量採購所造成的影響，但預計再大幅度上升的空間不大。

截至今年6月底，公司零售門店總數達10,569家，較去年底增加310家。劉勇指零售藥房是集團重要板塊，故每年都會有零售門店開店計劃，下半年仍會尋找適合的商圈開新店。

業務明年回復發展勢頭

展望下半年，劉勇指，由於公司業務較多在上海和北京地區，疫情問題在上半年對分銷業務造成影響，惟下半年將有所恢復，隨著疫情衝擊逐步減弱，預期明年藥品分銷業務將重回正常發展勢頭。

劉勇又指出，併購一直是公司重要發展手段，若市場上有合適標的作收購，將適時公布。

註：第二版加入記者會內容

【開市追揸沽】大幅加息vs 中美達協議 東升西降再出現？

相關文章：

【業績｜醫藥股】康希諾生物半年少賺99%

【業績｜醫藥股】培力農本方半年轉蝕3990萬元

【業績│醫藥股】翰森製藥上半年多賺0.6%派每股5港仙　新藥銷售收入增超8成

編輯：姚卓然

港股 醫藥股 國藥控股（01099）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【新世界發展】鄭志剛：新世界擬未來一年斥資100億元人民幣　多個內地城市買地
【港股夜期+北水】恒指夜期跌16點　北水錄17.6億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【港股夜期+北水】恒指夜期跌16點　北水錄17.6億元淨流入　買騰訊（不斷更新）
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【滙豐HSBC】滙豐前亞太區主席鄭海泉離世、終年74歲　李澤鉅：鄭海泉是華人之光　陳茂波：海泉兄是中大學長
【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛
【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
【著數優惠】麥當勞新世代巨無霸8.29登場、套餐價33元　另推新口味調味粉及麥旋風
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款