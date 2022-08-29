【業績｜醫藥股】國藥控股半年多賺3%　不派息　毛利率大幅回升空間不大（第二版）

▲ 【業績｜醫藥股】國藥控股半年多賺3% 不派息

國藥控股 （01099） 公布，上半年收入2614.7億元（人民幣‧下同），按年升5%，盈利升3%至36.9億元，不派息。公司指帶量採購政策對毛利率的影響已經受控，零售業務下半年會繼續開新店步伐。

期內，集團醫藥分銷收入按年增長3.19%至1,965.2億元，佔總收入比例為72.69% ，其增長主要是由於零售藥店分銷規模增大，帶量採購涉及品種的獲取 率上升。醫藥器械收入按年增加12.36%至536.8億元 ，佔總收入比例為19.86%，其增長主要是由於醫療器械的業務擴展。

毛利率大幅回升空間不大

公司上半年整體毛利率為8.28% ，去年同期的毛利率為8.26%。國藥毛利率由2018年逾9%水平回落至今，集團總裁劉勇指，公司一直有關注毛利率水平，認為自帶量採購政策出台後，藥品分銷和醫療器材業務的毛利率下降，是行業的大趨勢和必經過程。但認為集團經過業務及產品結構調整後，目前毛利率水平保持相對穩定，有空間應對帶量採購所造成的影響，但預計再大幅度上升的空間不大。

截至今年6月底，公司零售門店總數達10,569家，較去年底增加310家。劉勇指零售藥房是集團重要板塊，故每年都會有零售門店開店計劃，下半年仍會尋找適合的商圈開新店。

業務明年回復發展勢頭

展望下半年，劉勇指，由於公司業務較多在上海和北京地區，疫情問題在上半年對分銷業務造成影響，惟下半年將有所恢復，隨著疫情衝擊逐步減弱，預期明年藥品分銷業務將重回正常發展勢頭。

劉勇又指出，併購一直是公司重要發展手段，若市場上有合適標的作收購，將適時公布。

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編輯：姚卓然