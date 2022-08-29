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【開市追揸沽】大幅加息VS中美達協議 東升西降會否再出現？（附Time code）

股市 12:25 2022/08/29

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美國聯儲局主席鮑威爾周五在Jackson Hole全球央行年會上暗示，聯儲局將繼續加息直至通脹受控，拖累道指跌1008點，報 32283點，跌3%； 另一方面，中美雙方周五宣布簽署審計監管合作協議，中國將允許美國上市公司、會計監督委員會（PCAOB）獲取審計工作底稿，並對會計師事務所相關人員展開問詢，現階段審查會在香港進行。 美股上日大跌千點，中概股則有利好消息，「東升西降」會否再現？ 獨立股評人譚智樂（Arnold）今早9時於《開市追揸沽》為你拆解。

Time code

00：00 - 港股今日焦點速覽　

01：42 - 美股外圍市況速覽+港股ADR表現

02：43 - 亞太股市早段市況速報

04：52 - 美股反彈或已完

05：06 - 美國聯儲局主席鮑威爾發言解讀：意義未算大

06：44 - 鮑威爾未有說明利率要減至多少    市場開始不樂觀

08：40 - 原油槓桿、納指槓桿等食糊     SARK可繼續持有

10：04 - 市場早前過分樂觀     美股開始散要小心

10：54 - 美股見底未？兩大因素：俄烏局勢、美國經濟狀況不樂觀

12：36 - 美股出現大陰燭難短時間收復    宜等穿位才估底

13：37 - 美股現時情況比兩個月前更差     避險情緒短時間升溫

14：40 - 港股上日市況速覽+北水盤路

16：15 - 中概股「升唔起」    審計仍有不明朗因素

18：39 - 內地經濟仍有下行壓力    難現東升西降  

20：00 - 港股短線只會「挾淡倉」   今日如挾不起要小心

20：14 - 留意恒指8月可否收高於250月線

21：10 - 恒指料反彈至21000點     

21：41 - 港股開市前市況速報

22：08 - 美團 （03690） 業績速報

22：59 - 美團 （03690） 短線等回調才買入

24：26 - 美團 （03690） 控制新業務虧損表現較強

25：28 - 科技股宜做中長線部署

27：18 - 美團 （03690） 有機會逆周期造好   但有監管陰霾

31：11 - 四大內銀股不宜沾手

35：33 - ET一周開倉：中國中鐵 （00390） 、太古A （00019） 、Travelers（TRV.US）

41：00 - 港股開市初段市況速報

41：28 - 觀眾問股：阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 短期目標價睇多少

44：00 - 1919、316不宜沾手

45：26 - 觀眾問股：藥明生物 （02269） 有貨點睇？反彈目標價？

48：56 - 觀眾問股：求工行 （01398） 入手價，中綫上望多少？未來前景如何？

50：25 - 觀眾問股：太古A （00019） 走勢點睇？上升空間多少？

52：08 - 觀眾問股：港交所 （00388） 388元有貨，現價溝貨抑或止蝕？

56：00 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 前景如何？

57：43 - 比亞迪 （01211） 業績策略跟進

59：17 - 觀眾問股：持有工行 （01398） 、招行 （03968） 、中行 （03988） 等內銀作長線收息部署，現況應如何部署？

1：01：50 - 觀眾問股：比亞迪 （01211） 300元之上點算？

1：03：15 - 觀眾問股：港股睇反彈可買貨博？有冇績優股可以睇？

1：04：02 - 觀眾問股：19200點今日會到？

1：06：26 - 港股現市況可慢慢分注收集績優股　比亞迪 （01211） 可分注吸納

1：06：50 - 消息股：中石化 （00386） 、快狗打車 （02246） 、中國太保 （02601） 、民生銀行 （01988） 、交行 （03328）

1：09：43 - 財經日誌提提你

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。立即登入→財經台

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你做好一周投資部署*

責任編輯：葉淼 袁曉聰

欄名 : 開市追揸沽

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