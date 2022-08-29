【港股開市】恒指黑期跌200點　美股期貨未止跌、美團ADR升5%

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【內房危機】平保CEO姚波：內房股債佔保險資金投資比例料穩定或下降 對實力強內房龍頭秉承開放態度
中美就審計底稿問題簽署合作協議，協議解決審計合作、信息安全等問題，不過，聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點。恒指黑期現跌237點，失守兩萬關。而美團 （03690） 業績好過預期，留意股價走勢。另外，今周關注重磅內銀股業績。
【08：40】美股期貨未止跌，道指期貨跌258點，報32007點。納指期貨跌189或1.5%，報12432點。
【08：36】恒指黑期跌200點，報19938點。
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【06：00】上周五美股大跌，道指瀉1008點或3.03%，報32283點；標指跌141點或3.37%，報4057點；納指跌497點或3.94%，報12141點。
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編輯：姚卓然