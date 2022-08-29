【港股開市】恒指黑期跌200點　美股期貨未止跌、美團ADR升5%

中美就審計底稿問題簽署合作協議，協議解決審計合作、信息安全等問題，不過，聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點。恒指黑期現跌237點，失守兩萬關。而美團 （03690） 業績好過預期，留意股價走勢。另外，今周關注重磅內銀股業績。

港股日誌：

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即市走勢：

【08：40】美股期貨未止跌，道指期貨跌258點，報32007點。納指期貨跌189或1.5%，報12432點。

【08：36】恒指黑期跌200點，報19938點。

【08：08】【業績】映宇宙半年由盈轉虧蝕1.1億元人幣 不派息

【07：45】【農行1288】四大內銀中期業績今明揭盅 富瑞：第二季盈利料按年增5%左右、關注內房貸款不良率

【06：46】【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉 美滙指數會升幾多？ 亞股開市恐受考驗

【06：15】【業績｜醫藥股】康希諾生物半年少賺99%

【06：08】【業績｜醫藥股】培力農本方半年轉蝕3990萬元

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即睇美股收市︰

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【06：00】上周五美股大跌，道指瀉1008點或3.03%，報32283點；標指跌141點或3.37%，報4057點；納指跌497點或3.94%，報12141點。

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編輯：姚卓然