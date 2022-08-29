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【港股市況】恒指跌近二百點兩萬關爭持　美團逆市升3%、龍湖跌6%　港交所曾創近半年低（不斷更新）

股市 11:11 2022/08/29

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中美就審計底稿問題簽署合作協議，協議解決審計合作、信息安全等問題，不過，聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點。恒指低開209點，現於兩萬關爭持。而美團 （03690） 業績好過預期，逆市升4%。另外，今周關注重磅內銀股業績。

港股日誌：

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美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁

即市走勢：

【11：07】【中石化386】中石化：未來油價存很多不確定性　下半年成品油需求料逐步回升

【11：03】北京汽車 （01958） 回吐4.7%，報2.22元。小米 （01810） 亦跌3%，報11.42元。

【10：55】海倫司 （09869） 跌9.6%，報12.02元。公司上半年虧損擴大至3億元人民幣，去年同期為2483.6萬元人民幣。

【10：48】細價股異動，天彩控股 （03882） 曾一度升2.3倍，高見0.445元，現升1.5倍，報0.34元，成交額168萬元。

【10：40】綠城服務 （02869） 跌17%，報5.6元，創逾五個月低。公司半年收入按年升22%至68.3億元人民幣，溢利按年跌37.6%至3.4億元人民幣。

【10：33】平保 （02318） 回吐1.5%，報45.95元。

【內房危機】平保CEO姚波：內房股債投資佔比料穩定或下降　對實力強內房龍頭秉承開放態度

【10：24】創夢天地 （01119） 明日放榜，現抽升4.2%，兩日累升16%。

【10：21】天立國際 （01773） 連日走高，現升19.2%，報1.73元，三日累升六成。

【10：16】港交所 （00388） 連跌五日，曾低見316.4元，創近半年低，現跌2.7%，報320元。

【10：13】「準藍籌」翰森製藥 （03692） 績後挫一成，報15.48元。【業績│醫藥股】翰森製藥上半年多賺0.6%派每股5港仙　新藥銷售收入增超8成

【10：08】中石化 （00386） 跌2%，報3.75元。公司半年多賺10%至445億人幣，中期息0.16元人幣。

【10：06】安樂工程 （01977） 反升6.9%，報1.4元。【業績｜工程】安樂工程半年少賺47%　派息4.27仙

【10：00】【業績│燃氣股】華潤燃氣挫6%　上半年少賺6.3%至30.5億元息0.15元　毛利率急跌7.6個百分點

【09：56】快狗打車 （02246） 升3.6%，報7.2元。

【業績｜物流股】快狗打車GOGOX上半年營收增15.5%　經調整虧損擴大34%至1.2億人幣

【09：40】恒指跌155點，報20014點，恒生科指跌1%，報4261點。

【09：39】【業績｜內需股】藍月亮跌9%　半年虧損擴大至1.5億元、不派息　受累於人民幣匯兌虧損1.4億元

【09：37】【業績｜醫藥股】康希諾生物大插一成　半年少賺99%

【09：20】恒指開市跌209點，報19960點，美團 （03690） 績後升3.4%，報188元。

【美團業績】美團次季營收增16.4%　經調整溢利20.57億人幣　遠超預期（第二版）

【09：16】恒指期貨現跌193點，報19933點。

【09：02】【業績｜醫藥股】國藥控股半年多賺3%　不派息

【08：40】美股期貨未止跌，道指期貨跌258點，報32007點。納指期貨跌189或1.5%，報12432點。

【08：36】恒指黑期跌200點，報19938點。

【08：08】【業績】映宇宙半年由盈轉虧蝕1.1億元人幣　不派息

【07：45】【農行1288】四大內銀中期業績今明揭盅　富瑞：第二季盈利料按年增5%左右、關注內房貸款不良率

【06：46】【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉　美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗

【06：15】【業績｜醫藥股】康希諾生物半年少賺99%

【06：08】【業績｜醫藥股】培力農本方半年轉蝕3990萬元

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即睇美股收市︰

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【06：00】上周五美股大跌，道指瀉1008點或3.03%，報32283點；標指跌141點或3.37%，報4057點；納指跌497點或3.94%，報12141點。

港股上周五市況，詳情請看︰【下一頁

編輯：姚卓然

鮑威爾 恒生指數 港股

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