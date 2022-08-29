【港股夜期+ADR】比亞迪ADR阿里美股大升　夜期升134點（不斷更新）

上一篇文章
【業績｜餐飲股】牛角母企叙福樓上半年少賺73%至680萬 料疫苗接種理想、消費券推動本地消費快速復甦
期指周二結算前夕，大戶力挺指數處2萬水平，夜期升134點，報20162點，阿里巴巴 （09988） 美股急挾升，相當於98.41港元，較港收市價高3.4%。比亞迪 （01211） 績佳，ADR急升。
【比亞迪業績】比亞迪上半年純利增2倍至36億人幣 新能源車銷量創新高推動營收升65%
|ADR
|折算港元
|較港收市價變幅
|滙豐ADR
|48.56
|-0.4%
|美團ADR
|189.12
|+1.3%
|騰訊ADR
|325.42
|+0.8%
|阿里巴巴美股
|98.41
|+3.4%
|比亞迪
|273.36
|+3.5%
北水轉錄得17.6億元淨流入，扭轉上周淨流出之勢。騰訊控股 （00700） 有4.5億元淨流入，中電信 （00728） 及天立國際 （01773） 分別錄得0.8億元及0.6億元淨流入。北水淨流出方面，美團 （03690） 及思摩爾 （06969） 分別錄得4.8億元及1.3億元淨沽盤。
中美就審計底稿問題簽署合作協議，協議解決審計合作、信息安全等問題，不過，聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會（Jackson Hole）放鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點。恒指今日表現硬淨，最後收跌146點，報20023點，力守兩萬關。美團 （03690） 業績好過預期，逆市升2.6%。中國中免 （01880） 升半成創新高，「準藍籌」翰森製藥 （03692） 挫一成。另外，今周關注重磅內銀股業績。
|恒指成分股
|收市價
（元）
|變幅
（%）
|貢獻/拖低
恒指（點）
|市盈率
（倍）
|美團
|186.70
|+2.6
|+38
|-39
|中海油
|10.86
|+1.5
|+4
|5
|吉利
|16.44
|+1.7
|+2
|28
|友邦
|77.55
|-0.8
|-13
|16
|創科實業
|93.30
|-5.5
|-14
|19
|港交所
|321.20
|-2.3
|-15
|32
【解構︱AMC】內地資產管理面臨嚴重信貸損失風險 恐難成為內房「白武士」
【大行分析】瑞信方錦聰：中資科網股估值吸引、聚焦營運效率助盈利 流量漸見頂促平台相互打通
【21：10】恒指夜期升38點，報20066點
【17：42】恒指夜期跌16點，報20012點
【16：09】恒指最後收報20023點，跌146點，力守兩萬關，成交額為917億元。恒生科指跌1.2%，報4249點。美團 （03690） 績後逆市升2.6%，中國中免 （01880） 升半成創新高。創科 （0669） 跌逾5%。「準藍籌」翰森製藥 （03692） 績後挫一成。
【石Sir一周前瞻及異動股】中國中鐵、中國財險、美團
【16：00】恒指U盤前跌151點，報20019點。
【15：42】恒指尾市跌157點，報20013點。恒生科指跌1.4%，報4239點。
【15：31】信達生物 （01801） 、康方生物 （09926） 、榮昌生物 （09995） 、科濟藥業 （02171） 均跌逾6%。
【15：26】創科 （00669） 跌6.7%，報92.15元。
【15：07】【耀才證券】耀才調查：55%散戶料恒指第四季可升穿24,000點
【14：58】車市科技 （01490） 跌15.5%，報0.245元，創上市低，今年累跌約72%。
【14：39】騰訊 （00700） 與《冒險島2》遊戲開發商的代理協議即將到期，經與開發商友好協商，騰訊將於11月2日11點正式停止《冒險島2》在中國大陸地區的運營。騰訊現跌0.4%，報323元。
【14：34】煤炭股走高，兗煤澳大利亞 （03668） 升6%，中煤 （01898） 、兗礦能源 （01171） 升約3.6%至4.6%，中國神華 （01088） 升0.8%。
【14：11】華誼騰訊娛樂 （00419） 突抽兩成，報0.235元，創去年底高，成交額暫錄1516萬元。
【13：46】中國中免 （01880） 創上市高，現升半成，報173.5元。【解碼｜中國中免】高盛料中免受惠於整體潛在市場擴大 首予目標價196元、評級買入
【13：38】【體育用品股】特步：重點拓展童裝業務 國策釀新賽道
【13：16】檸萌影視 （09857） 再跌12%，報20.95元，三日累跌24.5%。公司將於明日公布業績。
【13：10】永達汽車 （03669） 跌4.1%，報5.8元。建滔積層板 （01888） 跌3.2%，報7.08元。
【13：07】恒指午後跌180點，報19990點。
【12：57】【業績│建滔系】建滔集團半年少賺52% 中期息削46%至0.3元
【12：23】【業績│醫藥股】石四藥半年純利增長逾倍至5.7億元、息升兩成至6仙 推進原料藥板塊A股上市
【12：23】【業績｜汽車經銷商】永達汽車半年少賺42.5% 不派息
【12：00】恒指半日跌140點，報20029點，成交額為521億元。美團 （03690） 升4%。龍湖 （00960） 跌近6%、「準藍籌」翰森製藥 （03692） 挫一成。
【11：51】天彩控股 （03882） 一度大升5倍，高見0.83元。
【11：42】弘業期貨 （03678） 升2.3%，報1.77元，其A股（深：001236）連續17日漲停板，報12.35元人民幣。
【11：23】天彩控股 （03382） 愈升愈有，現升3.4倍，報0.59元，成交額981萬元，創2018年10月高。
【11：07】【中石化386】中石化：未來油價存很多不確定性 下半年成品油需求料逐步回升
【11：03】北京汽車 （01958） 回吐4.7%，報2.22元。小米 （01810） 亦跌3%，報11.42元。
【10：55】海倫司 （09869） 跌9.6%，報12.02元。公司上半年虧損擴大至3億元人民幣，去年同期為2483.6萬元人民幣。
【10：48】細價股異動，今日放榜的天彩控股 （03882） 曾一度升2.3倍，高見0.445元，現升1.5倍，報0.34元，成交額168萬元。
【10：40】綠城服務 （02869） 跌17%，報5.6元，創逾五個月低。公司半年收入按年升22%至68.3億元人民幣，溢利按年跌37.6%至3.4億元人民幣。
【10：33】平保 （02318） 回吐1.5%，報45.95元。
【內房危機】平保CEO姚波：內房股債投資佔比料穩定或下降 對實力強內房龍頭秉承開放態度
【10：24】創夢天地 （01119） 明日放榜，現抽升4.2%，兩日累升16%。
【10：21】天立國際 （01773） 連日走高，現升19.2%，報1.73元，三日累升六成。
【10：16】港交所 （00388） 連跌五日，曾低見316.4元，創近半年低，現跌2.7%，報320元。
【10：13】「準藍籌」翰森製藥 （03692） 績後挫一成，報15.48元。【業績│醫藥股】翰森製藥上半年多賺0.6%派每股5港仙 新藥銷售收入增超8成
【10：08】中石化 （00386） 跌2%，報3.75元。公司半年多賺10%至445億人幣，中期息0.16元人幣。
【10：06】安樂工程 （01977） 反升6.9%，報1.4元。【業績｜工程】安樂工程半年少賺47% 派息4.27仙
【10：00】【業績│燃氣股】華潤燃氣挫6% 上半年少賺6.3%至30.5億元息0.15元 毛利率急跌7.6個百分點
【09：56】快狗打車 （02246） 升3.6%，報7.2元。
【業績｜物流股】快狗打車GOGOX上半年營收增15.5% 經調整虧損擴大34%至1.2億人幣
【09：40】恒指跌155點，報20014點，恒生科指跌1%，報4261點。
【09：39】【業績｜內需股】藍月亮跌9% 半年虧損擴大至1.5億元、不派息 受累於人民幣匯兌虧損1.4億元
【09：37】【業績｜醫藥股】康希諾生物大插一成 半年少賺99%
【09：20】恒指開市跌209點，報19960點，美團 （03690） 績後升3.4%，報188元。
【美團業績】美團次季營收增16.4% 經調整溢利20.57億人幣 遠超預期（第二版）
【09：16】恒指期貨現跌193點，報19933點。
【09：02】【業績｜醫藥股】國藥控股半年多賺3% 不派息
【08：40】美股期貨未止跌，道指期貨跌258點，報32007點。納指期貨跌189或1.5%，報12432點。
【08：36】恒指黑期跌200點，報19938點。
【08：08】【業績】映宇宙半年由盈轉虧蝕1.1億元人幣 不派息
【07：45】【農行1288】四大內銀中期業績今明揭盅 富瑞：第二季盈利料按年增5%左右、關注內房貸款不良率
【06：46】【山雨欲來】美股期貨初盤急瀉 美滙指數會升幾多？ 亞股開市恐受考驗
【06：15】【業績｜醫藥股】康希諾生物半年少賺99%
【06：08】【業績｜醫藥股】培力農本方半年轉蝕3990萬元
【06：00】上周五美股大跌，道指瀉1008點或3.03%，報32283點；標指跌141點或3.37%，報4057點；納指跌497點或3.94%，報12141點。
編輯：姚卓然