【農行1288】四大內銀中期業績今明揭盅　富瑞：第二季盈利料按年增5%左右、關注內房貸款不良率

四大內銀股中期成績表本周揭盅，農業銀行 （01288） 今公布中期業績，建設銀行 （00939） 、工商銀行 （01398） 、中國銀行 （03988） 明天公布。分析預期，四大內銀第二季盈利可望按年增長5%左右，但內房債務違約持續，近月更爆出業主停供爛尾樓事件，料房地產板塊貸款的不良率，是該四大內銀業績關注點。

富瑞中國金融業首席分析師陳姝瑾預計四大內銀第二季盈利增速5%左右，農行、中行第二季盈利按年可有較大增速，增長介乎5%至6%，農行相對其餘三大內銀，貸款增速較快，中行則因海外業務會受外圍加息帶來正面影響，較其餘三大內銀有一定優勢，至於工行、建行，則因資產規模較大，在利潤方面，「更多是求穩定而非求快速的增長」，料增長介乎4%至5%。

房地產業貸款違約率料仍續升

陳姝瑾相信四大內銀即將公布的業績當中，房地產風險可能備受投資者關心，因為各家銀行目前在房地產板塊的不良確認還沒有非常充分。她指，不少地產公司在投資者眼中或覺得風險較高，然而它們並沒在銀行貸款上出現逾期情況，而今年上半年，根據銀監會數據，各家內銀都加快不良貸款的核銷和處置，故認為最終不良貸款率與今年初相比，會基本持平，她預期四大內銀的房地產業公司貸款最終不良率與年初基本上一致，「上下幅度可能都是3個基點之內」。但她認為，房地產板塊不良率升幅，未必能實際反映最終房地產業違約率情況，她估計房地產業違約率之後仍續升。

除了關注第二季房地產業不良率升幅，陳姝瑾指，四大內銀的信用卡貸款、消費貸款不良率也可能升幅較大，上半年疫情因素，加上失業率升，都導致國民收入水平受影響，信用卡、消費貸款可能出現較多違約。

彭博行業研究資深產業分析師陳永富預計，停貸事件加上地方政府財政疲弱情況下，農行在下半年會面對上升的貸款風險，而中行今年盈利增長可能落後於其他國有內銀，在於中行總貸款約有38%是內地地產相關敞口，該行信貸成本或會大幅反彈。陳永富又料，工行或能控制涉及停貸事件的問題貸款，今年盈利可達中單位數增長。

相關文章：

【內銀股】瑞銀料國有銀行今年錄中單位數利潤增長 提醒斷供潮或致整體行業利潤減13%

【解碼｜交行業績】內房不良貸款率、按揭逾期率俱升 交行：已排查出險企業涉及房產項目、「斷供」樓盤開發商風險可控

【內銀業績】交通銀行上半年按年多賺4.8% 信用減值損失增11.3% 內房不良貸款及不良率雙升

記者：胡學能