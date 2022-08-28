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【山雨欲來】美滙指數會升幾多？　亞股開市恐受考驗

股市 23:27 2022/08/28

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【美滙指數】美金會升幾多？　考驗亞股開市

聯儲局主席鮑威爾上周五在全球央行年會講話偏鷹，市場預期9月加息0.75厘機會升溫，道指當日隨即急跌超過1000點，恒指夜期上周五最多曾升546點，但在鮑威爾講話後蒸發大部分升幅，加上美滙指數升勢未停，逐步迫近109水平，重回20年高位，市場恐慌情緒增加，周一亞太股市開市或會出現一輪震蕩。

此外，美國10年期國債息率現時已升穿3厘，2年期債息更一度突破3.4厘，升至超過2個月高位，顯示投資者普遍預期下月議息會議將大手加息。加上日本央行行長黑田東彥於Jackson Hole表示，日本通脹將在今年稍後及明年逐漸降低，自己別無選擇，只能繼續放鬆貨幣政策，日元滙價已跌至137.5水平。

隨著美國加息步伐偏鷹，資金流到美元趨勢愈見明顯，美滙指數有望進一步上升，亞太地區未能跟上加息步伐，甚至繼續寬鬆貨幣政策，將令滙價進一步受壓，股市亦難獨善其身，亞太區股市短期或遇上新一輪資金避險潮，美滙走強，將令股市波動更頻繁。

港滙報7.8467，日圓報137.57，歐元報0.9966，英鎊報1.1739。

相關文章：

【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛

【Jackson Hole】鮑威爾支持今年收水 並非加息訊號（不斷更新）

編輯：葉志偉

美股 港股 加息 美國聯儲局 日本央行

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