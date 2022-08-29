【訪問】渣打何文俊：財富管理業務復甦　冀今年收入持平　次季結構性產品收入按季增1.3倍

▲ 渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，下半年財富管理業務開局不錯，第二季復甦動力的強勢能延續。（湯致遠攝）

上半年投資市場環境遭逢戰事、疫情及加息，基金回報表現慘淡，在此期間上任的渣打香港財富管理業務主管何文俊接受訪問時表示，受基金銷情拖累，該行上半年財富管理收入按年跌21%，惟第二季財富管理業務復甦動力很強，季內單日整體財富管理銷售收入按年升14%，希望今年全年財富管理收入做到按年持平，明年按年可有雙位數增長。

美滙上半年強勢，何指這令許多外幣急跌，該行第二季外滙交易收入按季增26%，而市況波動，客戶冀有保本、高息的投資選項，故上半年該行的與股票或浮息利率掛鈎的結構性產品增長非常好，第二季整體結構性產品收入按季增1.3倍，上半年新資金流入這些結構性產品的規模，已比去年全年增8倍。

至於銀保，香港首季有針對疫情的封閉措施，何指該行該季年化新保費按年跌3%，已優於整體市場銀保渠道按年跌35%。第二季，該行與保誠推出有多元貨幣選擇的保險產品，故該季生意按季增9%，按年增14%，上半年整體保險生意按年增4%。

下半年推可保本結構性產品、收入型保單產品

何稱，下半年財富管理業務開局不錯，第二季復甦動力的強勢能延續，冀第三季收入能按季高單位數增長。客戶在下半年希望投資既可保本，又可收息，該行遂向專業投資者推出兩個可保本的結構性產品和票據，其一是可與股票掛鈎的產品，但不像傳統ELI（股票掛鈎投資）有「接貨」風險，而是可取回本金，且有介乎2至3厘水平的基本息率，其二是漸進式利率結構性票據，每季加息，「可能由1%起步，然後慢慢升至較高利息，票據年期兩年，平均回報可能約有4%」，惟上述兩產品都有交易對手風險。對於較進取的投資者，該行提供美股掛鈎產品。此外，該行本月已擴大債券銷售對象涵蓋至非專業投資者，入場費50萬元。

銀保產品方面，何指下半年會循退休收入主題方向，冀第四季聯同保誠推出收入類型的保單系列產品，此外會提供一些增值服務，例如一站式醫療驗身、信託諮詢等。該行手機銀行第四季或會引入健康、保障型產品、自願醫保產品。

縱有新產品推出，服務提升在理財業務中亦為重要。何表示，該行早年由客戶關係經理檢視客戶的投資組合多元化程度，以及客戶所選資產類別是否與該行觀點脗合，而向客戶給予建議，相關服務今季在手機平台上推出，客戶可隨時隨地自行檢視投資組合，有需要亦可聯絡關係經理。至於下半年業務期望，他希望每季財富管理收入都做到按季增長，冀明年保險業務年化新保費、結構性產品收入俱增至少兩成。

數碼平台、營銷做得快及到位 可贏市場份額

何此前在花旗銀行任保險業務主管，轉職到有發鈔地位的渣打現接近5個月，談到如何令渣打理財業務在發鈔行中更突出，他稱國際化的銀行定位很重要，而當本地分行網絡有相當規模，就要看理念是否執行得好，哪間銀行在數碼平台、營銷方面，做得快及到位一些，就會贏得市場份額。

他認為該行未來或要在營銷、產品方面做得更多，諮詢服務水平也要提高，該行已與歐洲工商管理學院（INSEAD）合作，以訓練理財顧問。上半年該行透過藝人陳法拉演繹「『優先理財』Wealth insights made to matter」概念，下半年會舉辦不同客戶活動展現概念。

▲ 渣打香港財富管理業務主管何文俊表示，下半年財富管理業務開局不錯，第二季復甦動力的強勢能延續。（湯致遠攝）

【石Sir一周前瞻及異動股】逢周一港股交易日為你分析

相關文章：

【渣打2888】渣打香港委任何文俊為香港財富管理業務主管 此前任花旗銀行保險業務主管

【最優惠利率】渣打曾繼志：料年內再有銀行上調鎖息上限 P年底前勢上調

記者：胡學能