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【解碼｜中國中免】高盛料中免受惠於整體潛在市場擴大　首予目標價196元、評級買入

股市 07:30 2022/08/29

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今年新股集資王、內地最大免稅店營運商中國中免 （01880） 上周四（25日）上市，昨（28日）首有國際投行對中免H股給出首個目標價，高盛（美：GS）發表報告，給予中免H股買入評級，12個月目標價196元，以上周五收報164.4元計，上望空間19.2%。

高盛指，中免是中國領先的免稅店營運商，雖然新的競爭隨着新的免稅店執照發放而加劇，相信中免仍處於有利位置，可從政府對中國海外消費回流的支持下，不斷擴大的「整體潛在市場」（Total Addressable Market，TAMs）中獲得上升空間。

中國人免稅消費規模2025年料增至690億美元

高盛預計，中國人免稅消費規模會在2025年增加超過一倍以上，達到690億美元，其中中國免稅店將收回51%的份額，即350億美元（年複合增長率29%，2021年為125億美元）；中國人在附近目的地的旅遊零售消費，和其他城市的在岸免稅消費，有可能被轉移到海南，以及離境前的免稅店；中免持續着重發展線上或數碼化業務，應使該公司能更好地與其他跨境電子商務營運商競爭。

該行又指，中免通過開新門店擴大公司的海外渠道，並聲明計劃在日本、斯里蘭卡等中國遊客常赴國家收購2至3家旅遊零售營運商，該行相信這可進一步擴大中免的TAMs，使其能利用強大的品牌聲譽，獲得內地遊客認可，而該公司向機場支付較低的收入份額，亦意味該公司可獲得較佳的經濟效益。

料中免明年盈利近150億元人民幣

儘管海南本月初爆發疫情帶來短期的挫折，高盛預計，業務有可能在9月內復常，而據海外經驗，控制病例可能需時1至1.5個月，意味在10月黃金周期間，免稅店銷售有可能反彈。再加上預期中免的利潤率或已見底，並應在未來數季穩定下來，預測該公司在明年的盈利將強勁恢復到接近150億人民幣。目前股價而言，估值不高，A股、H股的市盈率分別為26.5倍、18.9倍，比A股30倍的歷史平均水平要低。

考慮到新冠肺炎的短期影響和香港上市帶來的股份稀釋，高盛將今年、明年和後年的每股盈利分別下修16%、上調5%和上調5%，而對於該公司H股採用30%折價，得出12個月目標價196元。

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編輯：胡學能

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