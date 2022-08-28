▲ 【業績│內險股】中國太保半年少賺23%

中國太保 （02601） 公布截止6月底止上半年業績，保險業務收入按年增8%至2424.93億元（人民幣，下同），母公司股東淨利潤按年跌23.1%，至133.01億元。

集團內含價值較上年末增長2.2%，上半年集團客戶數達1.7億人，較去年底增長174萬人；每月人均首年保險業務收入按年升33.6%至7906元。

此外，壽險保險業務收入按年增5.4%至1490.5億元，財產險業務險業務收入按年增12.3%至929.11億元。惟壽險新業務價值按年跌45.3%至55.96億元，新業務價值率則按年跌14.7個百分點至10.7%。

投資收益方面，截至6月底，集團管理資產達2.74萬億元，較去年底增長5.4%。上半年實現淨投資收益按年增10.2%至389.96億元，主要因權益投資資產分紅收入增長。總投資收益則按年跌21.9%至385.5億元，主要因證券買賣收益降低。

集團展望方面，集團指保險經營不斷面臨新挑戰，會通過有效落實監管新規，完善風險治理、創新管理工具、強化風險約束和傳導、擴大風險管理覆蓋面、提升風險研判前瞻性、 升級風險管理信息系統等措施，持續推進風險管理在公司轉型發展中的促進作用。

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記者：宋佩恩