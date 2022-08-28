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【Jackson Hole】黑田東彥：日本續寬鬆　日圓兌港元跌至5.7算　南韓：日圓貶值沒幫上忙　讓人頭痛

股市 20:58 2022/08/28

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日本央行行長黑田東彥於Jackson Hole表示，日本通脹將在今年稍後及明年逐漸降低，自己別無選擇，只能繼續放鬆貨幣政策。

黑田東彥指出，日本通脹神奇地有2.4%，但幾乎完全是國際大宗商品漲價、能源和食品所致，因此預計日本全年通脹可能有2%至3%，但明年通脹將再次跌至1.5%，因此，直到薪金及物價穩定，且可持續的方式上漲前，除了繼續放鬆貨幣政策外，別無選擇。

日圓滙價波動，8月初高見130.41，月底低見137.74，兌港元回軟至5.7水平。

南韓央行行長李昌鏞表示，黑田東彥行長一直讓人備受尊敬，長期以來為我提供不少建議，但最近卻是一點也沒幫上忙。短期而言，日圓貶值讓我很頭疼。

李昌鏞亦指，重回低通脹及低增長的形勢，對南韓及其他亞洲新興市場如泰國及中國等是非常關鍵，尤其是快速老齡化和之前經歷低通脹。

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記者：譚志偉

美股 美國聯儲局 日本央行 貨幣政策 財政政策 可持續發展 經濟衰退 外滙

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