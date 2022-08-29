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【英國王室】威廉3仔女轉新校 因一點惹家長不滿

環球社會熱點 08:05 2022/08/29

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英國威廉王子一家將會搬近英女王寓所溫莎堡附近的一間4房大宅，威廉與凱特的3名子女屆時也會轉讀附近名校Lambrook School。不過英媒爆料指3名小王子公主轉校令新學校不少家長不滿，皆因他們憂慮學校會加強保安破壞本來輕鬆的校園氣氛。

【英國王室】女王或不返英格蘭 新首相要上蘇格蘭接受委任 【下一頁】

威廉（Prince William）一家入住溫莎堡附近的Adelaide Cottage後，9歲大仔喬治（Prince George）、7歲女兒夏洛特（Princess Charlotte）和4歲細仔路易斯（Prince Louis）9月起會入讀同一間學校Lambrook School。

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英國《鏡報》引述消息指，該校其他學生的父母都擔心喬治3兄妹入讀該校後，校方針對王室成員的保安措施會破壞本來輕鬆的校園氛圍。

這些家長本身為子女報讀Lambrook School，部分原因是欣賞學校過往悠閒和愉快的環境，但現在擔心王室成員入讀後會導致校園活動變得更正式拘謹。

喬治和夏洛特過往入讀倫敦西南部名校Thomas's Battersea，期間一直獲武裝皇家軍官嚴密保護。因此Lambrook School有部分家長很擔心，喬治3兄妹的到來會讓校方加裝電動門，以及會有一群武裝軍官或警察聚集在校園内。

【英國王室】保鑣爆戴安娜想移居美國 一原因想與男友遠走高飛 【下一頁】

Lambrook School被譽為全國首屈一指的男女預備學校（Prep School），於1860年創校，連維多利亞女王（Queen Victoria）的兩名孫兒也是該校首批學生。

學校每個學期的學費高達6,999英鎊（約6.4萬港元），威廉與凱特（Kate Middleton）3名子女入讀該校每年學費就已超過5萬英鎊（約46萬港元）。

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責任編輯：鄭錦玲

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