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德國70蚊任搭交通月票大受歡迎 已售2600萬張

環球社會熱點 09:05 2022/08/29

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德國為刺激民眾夏季出遊，6月起開售一款超值交通月票，民眾購買每張售價9歐元（約70港元）月票可在全國任搭地鐵及巴士等公共交通工具。月票計劃下周結束，德國鐵路公司透露至今已出售2,600萬張月票。

德國推超值交通月票 75蚊任搭地鐵巴士電車 【下一頁】

德國推出的9歐元交通月票計劃為期3個月，除高速鐵路外，持票人士可在國內任搭地鐵及巴士等公共交通工具，德國當局料計劃耗資逾250萬歐元（約1,954萬港元）。

國營鐵路公司周日（28日）表示，計劃推出至今已售出2,600萬張月票。德國交通公司協會（Association of German Transport Companies）將在下周公布確切售出月票數目，預料數字將會更高。

協會本月早前曾指，計劃推出頭兩個月已售出逾3,800萬張，另有大概1,000萬人持有季度車票。

加拿大與德國簽署能源聯合聲明 同意2025年起供綠氫 【下一頁】

鐵路公司新任區域交通總監Evelyn Palla表示，購買月票人士中，約有2成為不經常乘搭公共交通人士。她指今年夏季公共交通客流量已超越疫情前水平。有交通行業分析師指，計劃不但減輕民眾外遊壓力，亦令部分地區汽車使用量減少3%。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）上周曾指計劃取得巨大成功，但財長林德納（Christian Lindner）警告，計劃或會削減國家於教育及基建等方面的投資。

德國聯邦環境署（UBA）主席Dirk Messner周日亦承認，國家難以負擔長期實施計劃。朔爾茨所屬社民黨聯席黨魁Lars Klingbeil則建議，透過向能源公司徵收「暴利稅」為計劃提供資金。

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責任編輯：李俊儀

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