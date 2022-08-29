【內銀股】瑞銀料國有銀行今年錄中單位數利潤增長　提醒斷供潮或致整體行業利潤減13%

▲ 瑞銀料國有銀行今年實現中單位數利潤增長，提醒斷供潮或致內銀行業利潤減13%。

內銀股正值業績期，瑞銀大中華金融行業研究主管顏湄之預計，行業的利潤增速於第二季度會比一季度放緩，之後可能還要繼續放緩，原因是內地銀行業要支援實體經濟，要不斷降息，所以淨息差有一些壓力。

瑞銀估算，內銀的淨息差按年將減少6至10個基點，甚至更多，而且減費讓利下手續費收入整體偏弱，加上資本市場活動比較疲弱，信用卡收入較弱。與此同時，信貸成本上升可能會導致內銀的撥備覆蓋率略降。

瑞銀預計，國有銀行今年能實現中單位數利潤增長，股份制銀行利潤增速保持在10%以上水平，城商行或可實現15至20%的利潤增長。

不過顏湄之提醒，中國宏觀經濟面臨很多的下行壓力，這自然也會反映到銀行上，主要是從兩個角度，一是貸款利率與貸款量，二是資產品質。

逾4萬億元人幣核心一級資本作緩衝

談及內房斷供潮影響，顏湄之估算，內地總按揭量38.8萬億元（人民幣，下同），當中大致估算有20%是在建項目，假設當中約10%停工，所造成的不良比例佔整個按揭餘額1.9%。

她直言，上述假設意味1.5％至2.4%、即約7405億元的按揭貸款受影響，銀行不良貸款率可能上升43個基點，撥備覆蓋率料下降41%。如果全部化為信貸損失，內銀行業整體利潤可能因此下降13%。

然而，內銀整體有5.8萬億元貸款損失準備，故顏湄之指幾千億元的按揭有問題，影響並非特別嚴重。即使內銀行業的不良貸款覆蓋率從200.7%降到160%，「還是挺強的一個數值。」她說，而且內銀體系中，還有4萬億元以上的核心一級資本作緩衝。

須慎防問題向內房行業上下游擴散

她續指，內銀有三層風險緩衝，第一層是盈利能力﹐第二層是上述的5.8萬億元減值撥備，第三層是會不會衝擊到內銀現有4.1萬億元的資本金。顏湄之重申，倘只有幾千億元損失，並非導致金融危機的水平。不過，倘問題向內房行業的上下游方向擴散開來，就會很嚴重，因為中國的房地產對GDP貢獻總估算有25%。

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記者：余倩敏