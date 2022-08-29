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【收緊防疫】疫情收緊宴會入座　食肆憂中秋旺季再受挫

商業 11:30 2022/08/29

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政府昨實施收緊食肆出席宴會人士檢測要求，有酒樓形容宴會定義與業界認知有分歧。（資料圖片）

政府昨實施收緊食肆出席宴會人士檢測要求，有市民午市飲茶人數超過上限，被要求提供證明，亦有食肆及宴會場所隨即安排人手應對。龍圖閣負責人陳強坦言暑假以來生意疲弱，擔心再有禁堂食或聚餐人數，對食客意慾有影響經營更困難。另有酒樓發言人形容宴會定義與業界認知有分歧，執行出現不便。

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尖沙咀龍圖閣負責人陳強反映，暑期以來生意比預期稍低，7月以來疫情有反覆，比前月低2至3成，他相信是部份人在回港檢疫放寬後外遊、移民及經濟疲弱所致，晚市堂食下滑逾4至5成。對是次收緊宴會人士檢測要求，陳強形容宴會定義含糊奇怪，又舉例大家庭12人現時要分檯每張8人上限屬「宴會」，不如直接簡化成8人以上須快測。食肆要為此安排人手及額外檢測包等增加成本，甚至影響食客光顧意慾。

沙田第一城福彩海鮮酒家發言人關小姐認為，「宴會」定義和業界認知有出入，舉如大堂2檯及廂房內是否有差別。

市民改變用饍習慣

陳強稱市民飲食習慣因疫情改變，更多選擇外賣及在家到會，各種防疫要求令外出用膳的門檻提高，加上外遊離港及經濟氣氛低迷，令小店食肆經營艱辛。臨近中秋節，陳亦憂慮食客會臨時取消訂座，打亂食材及人手安排，正研究為客人提供檢測包的可行性及成本。他反映今年中秋晚飯訂座較慢，而且近期有逾2成訂座因為有人確診而要臨時取消。他表示中式食肆近月仍在苦撐，比起限制每檯人數更擔心再禁堂食，恐會出現倒閉潮。

福彩海鮮酒家的關小姐亦指，最近疫情影響生意近1至2成，她亦擔心會影響中秋晚飯，因早前收了不少廳房訂座，恐客人怕麻煩而取消。本來預計中秋可8人一檯比去年好，現有些許憂慮。

天輪樂茶客感不便

記者周日走訪多間中式食肆，謹部份有通告提醒食客新要求。食客林女士偕11名家人中午飲茶，取籌時得知要出示快測證明，只好臨時變陣分2位家人登記，坦言甚為不便氣結；另參加婚宴的潘先生則表示新要求尚可。ClubONE尖東薈在客人進入店內範圍便要出示證明，不論是否逗留或參加宴會，發言人稱會為客人提供收費測試包及房間測試。

而北園酒家有張貼通告，提醒出席宴會的顧客需出示快速檢測的陰性證明。該店經理江先生表示，已聯絡賓客告知最新規定，同時酒樓亦預備快速檢測包以備不時之需。他透露，暫未有宴會訂座取消，或減少人數的情況。

倫敦大酒樓同樣沒有訂座被取消，不過該店副總經理蘇萬誠則指，現階段已訂座的顧客「按兵不動」，但未訂座的客人則會再三考慮、觀望情況，料生意將受影響。他解釋，茶市人數減少，與朋友聚餐也會分開邀約，變相酒樓收入減少。尤其中秋節將至，「中秋聚會發起人大多是老人家，或因避免進行檢測，索性不約後輩食飯。」他估計，日間生意將減少10至15%， 晚市更挫2至3成。

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記者：王浩賢

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